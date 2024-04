"आतंकवाद और अलगाव अब मुद्दे नहीं ..." : उधमपुर में बोले पीएम मोदी

उधमपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "मैं उधमपुर पिछले कई दशकों से आ रहा हूं. जम्मू-कश्मीर की धरती पर मेरा आना-जाना पिछले 5 दशक से चल रहा है. मुझे याद है 1992 में एकता यात्रा के दौरान यहां आपने भव्य स्वागत और सम्मान किया था. आप भी जानते हैं कि तब हमारा मिशन लाल चौक पर तिरंगा फहराने का था, तब यहां माताओं-बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया था. 2014 में माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया था और इसी मैदान पर मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है, उससे मुक्ति दिलाऊंगा. आज आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी है."

"ये कहते थे कि 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़कर चला जाएगा. लेकिन जम्मू-कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया. अब देखिए, जब उनकी यहां नहीं चली, जम्मू कश्मीर के लोग उनकी असलियत जान गए, तो ये लोग अब जम्मू कश्मीर के बाहर देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाने का खेल, खेल रहे हैं. ये कहते हैं कि 370 के हटने से देश को कोई लाभ नहीं हुआ."- PM मोदी

आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बंद, हड़ताल मुद्दे नहीं

पीएम मोदी ने कहा, "दशकों बाद ये पहला चुनाव है, जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बंद, हड़ताल, सीमा पार से गोलीबारी, ये चुनाव के मुद्दे ही नहीं हैं. तब माता वैष्णो देवी यात्रा हों या अमरनाथ यात्रा, ये सुरक्षित तरीके से कैसे हों इसको लेकर ही चिंता होती थी. आज स्थिति एकदम बदल गई है. ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है. और सरकार जब मजबूत होती है, तो जमीन पर चुनौतियों के बीच भी, चुनौतियों को चुनौती देते हुए काम करके दिखाती है.

कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहती कांग्रेस

कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "आप याद कीजिए कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने शाहपुर कंडी डैम को कैसे दशकों तक लटकाए रखा... जम्मू के किसानों के खेत सूखे थे, गांव अंधेरे में थे. लेकिन हमारे हक का रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था. मोदी ने किसानों को गारंटी दी थी और इसे भी पूरा करके दिखाया है. इससे कठुआ और सांबा के हजारों किसानों को फायदा हुआ है. यही नहीं इस डैम से जो बिजली पैदा होगी, वो जम्मू कश्मीर के घरों को रोशन करेगी. मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है. लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहती हैं. इन परिवार चलित पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है.

इन राजनीतिक पार्टियों का मतलब -

Of the family,

By the family

For the family.

"अब यहां स्कूल नहीं जलाए जाते, बल्कि..."

जम्‍मू-कश्‍मीर की पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, "अब यहां स्कूल नहीं जलाए जाते, बल्कि स्कूल सजाए जाते हैं. अब यहां AIIMS बन रहे हैं, IIT बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं. अब आधुनिक टनल, आधुनिक चौड़ी सड़कें, शानदार रेल का सफर जम्मू कश्मीर की तकदीर बन रहे हैं. जम्मू हो या कश्मीर अब यहां रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आने लगे हैं. ये सपना यहां की अनेक पीढ़ियों ने देखा है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि - आपका सपना, मोदी का संकल्प है. आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर पल आपके नाम, देश के नाम. विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए 24x7 for 2047, ये मोदी की गारंटी है. 10 सालों में हमने आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों पर घेरा बहुत कसा है. अब आने 5 सालों में इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाना है. 10 साल के अंदर-अंदर जम्मू कश्मीर पूरी तरह बदल चुका है. सड़क, बिजली, पानी, यात्रा, प्रवास ये सब तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर का मन बदला है. निराशा से आशा की ओर बढ़े हैं, जीवन पूरी तरह विश्वास से भरा हुआ है. इतना विकास यहां हुआ है, चारों तरफ विकास हो रहा है. वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे. जम्मू-कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा. आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे."

