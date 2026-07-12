LIVE Updates: कश्मीर के अनंतनाग जिले में बादल फटा है. जिससे पहलगाम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. बताया जा रहा है कि अनंतनाग जिले में दो जगहों पर बादल फटने की घटना हुई है. यहां भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है. बादल फटने से खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा कई होटल भी पानी में डूब गए हैं. स्थानीय जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है. पर्यटकों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है. क्योंकि बाढ़ के पानी का असर भी तेजी से बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना जताई है.