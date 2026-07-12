विज्ञापन
विशेष लिंक
46 minutes ago

LIVE Updates: कश्मीर के अनंतनाग जिले में बादल फटा है. जिससे पहलगाम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. बताया जा रहा है कि अनंतनाग जिले में दो जगहों पर बादल फटने की घटना हुई है. यहां भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है. बादल फटने से खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा कई होटल भी पानी में डूब गए हैं. स्थानीय जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है. पर्यटकों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है. क्योंकि बाढ़ के पानी का असर भी तेजी से बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना जताई है. 

Jul 12, 2026 08:13 (IST)
Link Copied
Share

कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटा

कश्मीर के अनंतनाग जिले में बादल फटा है. जिससे पहलगाम समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. यहां घरों में पानी भर गया है. मौसम विभाग ने यहां लगातार बारिश होने की संभावना भी जताई है. वहीं बादल फटने के बाद मौसम बदल रहा है. ऐसे में लोगों और घूमने आए पर्यटकों को सावधानी बरतने के लिए कहा है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Weather Live Updates, Anantnag, Pahalgam, Weather News, Amit Shah
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com