Odisha News: इंसान बनाम तेंदुआ! रात के अंधेरे में फार्महाउस में घुसा तेंदुआ, फिर जो हुआ, रोंगटे खड़े कर देगा

ओडिशा के नरसिंहपुर में आधी रात फार्महाउस में घुसे तेंदुए और युवक के बीच हिंसक संघर्ष हुआ. युवक गंभीर रूप से घायल हुआ जबकि तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई.

ओडिशा के नरसिंहपुर में इंसान और जंगली जानवर का सामना
  • कटक जिले के नरसिंहपुर इलाके में एक तेंदुए ने फार्महाउस में घुसकर स्थानीय युवक पर हमला किया था
  • युवक ने तेंदुए से संघर्ष किया और चाकू से घायल तेंदुआ मौके पर ही मर गया था
  • घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कटक अस्पताल में भर्ती कराया गया है
Leopard attack Odisha: कटक जिले के नरसिंहपुर इलाके में देर रात इंसान और जंगली जानवर के बीच हुई मुठभेड़ में एक तेंदुए की मौत हो गई और एक स्थानीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे आस-पास के गांवों के लोगों में दहशत फैल गई है. यह घटना शुक्रवार रात नरसिंहपुर पश्चिम वन रेंज के अनंतप्रसाद गांव में एक फार्महाउस में हुई.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, तेंदुआ कथित तौर पर सुभ्रांशु भोल के फार्महाउस में घुस गया, जहां वह उस समय मौजूद था. घुसपैठ का पता तब चला जब परिवार के पालतू कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, जिससे घर वालों को जानवर की मौजूदगी का पता चला. कुत्तों ने शुरू में तेंदुए का सामना किया, जिसके बाद जानवर ने कथित तौर पर युवक पर हमला कर दिया.

खुद को बचाने की कोशिश में, युवक ने कथित तौर पर तेंदुए से संघर्ष किया. इस टकराव के दौरान, जानवर को चाकू से जानलेले घाव लगे और बाद में उसकी मौके पर ही मौत हो गई. युवक के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं और उसे पहले मेडिकल सहायता दी गई, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए कटक ले जाया गया. चोटों के अलावा, घटना के दौरान फार्महाउस में संपत्ति और एक गाड़ी को भी काफी नुकसान हुआ.

पीड़ित के पिता, सुदर्शन भोल ने बताया कि उन्हें रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच अपने बेटे का एक इमरजेंसी कॉल आया, जिसमें उसने एम्बुलेंस का इंतजाम करने और तुरंत फार्महाउस पहुंचने का अनुरोध किया. उन्होंने बताया, कि उनके बेटे ने उनसे अपनी मां को इस बारे में न बताने के लिए कहा था. पिता के अनुसार, युवक ने सुरक्षा के लिए संघर्ष के बाद खुद को घर के अंदर बंद कर लिया था.

वन विभाग के अधिकारी घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे, तेंदुए का शव बरामद किया और हमले के आसपास की परिस्थितियों की जांच शुरू की. अधिकारी जांच कर रहे हैं कि जानवर रिहायशी इलाके में कैसे भटक गया और उन्होंने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है. अथागढ़ के पुलिस अधीक्षक मनोज पात्रा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, कि पुलिस को देर रात एक तेंदुए के फार्महाउस में घुसने की सूचना मिली थी. उन्होंने कहा, कि इसके बाद हुए संघर्ष में युवक घायल हो गया और तेंदुए की मौत हो गई. घायल व्यक्ति को इलाज के लिए कटक रेफर किया गया है और आगे की जांच जारी है.

इस घटना से आस-पास के इलाकों के निवासियों में डर बढ़ गया है और एक बार फिर इंसान और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष का मुद्दा सामने आया है.

