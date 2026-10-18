टाइगर श्रॉफ पर लॉरेंस बिश्नोई ने क्यों किया हमला, सुनिए ऑडियो

बॉलीवुड से बड़ी खबर है. मुंबई के जुहू में बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ पर शाम सात बजे फायरिंग की गई. अभिनेता टाइगर श्रॉफ सुरक्षित बताए जा रहे हैं. हालांकि, इस घटना में अभिनेता के ड्राइवर घायल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि अभिनेता पर बाइक सवार तीन लोगों ने गोलियां चलाईं. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

मुंबई पुलिस के आधिकारिक संदेश में बताया गया कि जुहू पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गोलीबारी की घटना की सूचना मिली है. टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं. उन्हें गोली लगने से कोई चोट नहीं आई है. आगे की जांच जारी है. मुंबई पुलिस के मुताबिक अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना में उनका ड्राइवर घायल हो गया.

अभी जांच चल ही रही थी कि इस बीच लॉरेस बिश्नोई गैंग ने इस घटना की जिम्मेवारी ले ली. फेसबुक पर एक ऑडियो शेयर किया गया. इसमें घटना की पूरी वजह बताते हुए सलमान खान और बॉलुवुड को धमकी दी गई.

फायरिंग के समय का वीडियो

सुनिए ऑडियो में क्या बोला

"राम राम जी सारे भाइया ने. मैं अनिल पंडित, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई. जो आज ये मुंबई में टाइगर श्राफ का काम हुआ है, इसकी जिम्मेदारी मैं अनिल पंडित और मेरा बड़ा भाई अर्मन संधु लेते हैं. इसको हमने समझाया था, लेकिन इसको समझ नहीं आई. और जो भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हमसे अलग होकर काम करेगा या सलमान खान के साथ मिलकर काम करेगा, उसको मार देंगे हम. और ये पहली और आखिरी चेतावनी है, ये सलमान खान दाऊद का... हो रखा है. और दाऊद नाम का... हमने पाल रखा है. और बात सुन सलमान खान ध्यान से, अगर तूने मेरे बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई से या बिश्नोई समाज से माफी नहीं मांगी ना तो तेरे घर में ना कुत्ता भी नहीं छोड़ेंगे. तेरे पूरे परिवार का नाश कर दूंगा. ये बात माइंड में बिठा लेना. जो तू सोचना है ना कि तू सिक्योरिटी में है, कुछ नहीं होगा. तेरा वो हाल करेंगे तेरी सिक्योरिटी के अंदर ही ये ना पूरी दुनिया याद रखेगी. और इससे अलग कुछ कुत्ते हमारे भाई के खिलाफ जो भोंक रहे हैं ना ये, फिल्म लेने के लिए जो भोंकते हैं, तुम भी तैयार रहना. थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है पर नंबर सबका आएगा. "

इस ऑडियो से ये साफ हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान और उनके दोस्तों का पीछा नहीं छोड़ने जा रहा है. बॉलीवुड में जाहिर है इस घटना के बाद चिंता की लहर साफ दिख रही है.

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