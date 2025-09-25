विज्ञापन
कुंडा राजपरिवार की महाभारत पति-पत्नी से मां-बेटे तक पहुंची, राजा भैया के घर में क्यों घमासान

राजा भैया के घर में संग्राम छिड़ा हुआ है. पति-पत्नी का विवाद मां-बेटों तक पहुंच चुका है. कुंडा राजपरिवार में ये महाभारत क्यों छिड़ी है और कहां तक पहुंची, यहां जानिए...

कुंडा राजपरिवार की महाभारत पति-पत्नी से मां-बेटे तक पहुंची, राजा भैया के घर में क्यों घमासान
  • कुंडा राजपरिवार का प्रभाव उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले सहित पूरे प्रदेश में लंबे समय से कायम है.
  • राजा भैय्या कुंडा विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और विभिन्न सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं.
  • राजा भैय्या और उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह के बीच तलाक और घरेलू विवाद के कारण परिवार में गंभीर मतभेद हैं.
कुंडा राजपरिवार का दबदबा पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि पूरे यूपी में अब तक कायम है. राजघराने का जलवा अपराध से लेकर सियासी अखाड़ों तक में अपनी ताकत की आजमाइश करता रहा है. कुंडा राजपरिवार उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित भदरी रियासत से जुड़ा है. इस परिवार का इतिहास काफी पुराना और समृद्ध है. कुंडा राजपरिवार का सारा दारोमदार अब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के कंधों पर ही है. उनकी ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यूपी में सरकारें बदलती रहीं, मगर राजा भैया कुंडा विधानसभा से लगातार चुनाव जीतते रहे. यहां तक की प्रतापगढ़ की अन्य सीटों पर भी राजा भैया की मर्जी ही चलती है. 

राजा भैया की बात करें तो वह कुंडा विधानसभा सीट पर 1993 से लगातार निर्दलीय प्रत्‍याशी के रूप में जीत हासिल करते आ रहे हैं. वह बीजेपी और सपा की सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं. सिर्फ 26 साल की उम्र में विधायक बनने वाले राजा भैय्या ने आज तक हार का मुंह नहीं देखा. मगर इस ताकत और हैसियत के बीच राजा भैय्या के परिवार में ही महाभारत छिड़ गई है. महाभारत का ऐलान करने वाली उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह हैं. राजा भैय्या के दो बेटे और दो बेटियां हैं. दोनों बेटे और बेटियां जुड़वा हैं. भानवी सिंह के राजा भैय्या से विवाद के बाद बेटियां अपनी मां के साथ रहती हैं. जबकि दोनों बेटे शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह राजा भैया के साथ रहते हैं. राजा भैय्या के दोनों बेटों की पढ़ाई ग्वालियर के मशहूर सिंधिया स्कूल से हुई है. इस स्कूल को देश के नामी स्कूलों में गिना जाता है. दोनों सियासत में आ चुके हैं.

क्यों पति-पत्नी में विवाद

पिछले काफी समय राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी के बीच विवाद चल रहा है. राजा भैया ने नवंबर 2022 में तलाक को लेकर दिल्ली की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. उन्होंने पत्नी पर घर छोड़कर जाने का आरोप लगाया था. उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि भानवी ने उनके परिवार के लोगों पर कई गलत आरोप लगाए हैं और उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है. राजा भैया की याचिका मिलने के बाद कोर्ट ने भानवी सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था.

इसके बाद भानवी सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भानवी सिंह ने राजा भैया पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे. उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि तलाक मामले में प्रापर्टी एंगल का झूठ गढ़ा गया है. उन्होंने जवाब में कहा है कि उन्होंने अवैध रिश्ते और टॉर्चर का लगातार विरोध किया. इसी को लेकर राजा भैया ने उनसे मारपीट की और डरा-धमका कर तलाक का केस कर दर्ज कराया. अपने जवाब में उन्होंने उनके साथ 23 अप्रैल 2015 को हुई मारपीट का भी खुलासा किया. भानवी ने दावा किया था कि उन्हें टॉर्चर किया जाता है. वो विरोध करती हैं तो राजा भैया हिंसा पर उतारू हो जाते हैं. 23 अप्रैल 2015 को इस कदर मारपीट की अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. यहां तक कि कई महिलाओं से अवैध संबंध हैं. विरोध करने एक बार उन्होंने फायरिंग कर मारने की कोशिश भी की थी. वो (राजा भैय्या) बच्चों की भी उपेक्षा कर रहे हैं. नतीजतन बच्चों का पूरा खर्च वही उठा रही हैं.

कौन हैं भानवी सिंह

राजा भैया की पत्नी  बस्ती राजघराने से ताल्लुक रखती हैं. भानवी सिंह का जन्म 10 जुलाई 1974 को हुआ. वह राजा कुंवर रवि प्रताप सिंह की 4 बेटियों में से तीसरे नंबर की बेटी हैं. राजकुमारी की शादी राजा भैया से 1995 में हुई थी. साल 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त राजा भैया ने जो एफिडेविट दाखिल किया था, उसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 23.24 करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई थी. हलफनामे के मुताबिक, उनके पास 13.64 करोड़ और पत्नी भानवी सिंह के पास 6.08 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. बाकी संपत्ति उनके चारों बच्चों नाम पर है.

मां-बेटे क्यों आए आमने-सामने

मां के लगातार आरोपों के बाद अब बेटे भी उनके खिलाफ खुलकर सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं. भानवी सिंह ने एक्स पर ट्वीट कर अपने बड़े बेटे को कपूत कहते हुए लिखा था...

"प्रिय बेटा बड़कू 
नवरात्रि का अवसर है. घर घर में आरती हो रही है “पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता “. मुझे यह भरोसा नहीं हो रहा है कि वाकई में मेरा कोई बेटा “कपूत” भी हो सकता है. मुझे मजबूरी में वह वीडियो जारी करना पड़ रहा है, जिसमें मुझे पीटने का सच तुम्हारे नाना और मेरे पिता जी बयान कर रहे हैं. मेरी वही बहन जिसके साथ तुम्हारे पिता जी और मेरे पति रघुराज सिंह ने अवैध संबंध बनाये और उसका जीवन बर्बाद किया और मेरा भी जीवन बर्बाद किया. वही बहन मुझे जब पीट रही थी तो मैंने उसका प्रतिकार किया. खैर सभी को पता चल जाएगा यह सच भी. अभी कई और वीडियो हैं जिसमे तुम्हारे पिता श्री के बारे में तुम्हारे बाबा बड़े महाराज और दादी जी बहुत कुछ कह रही हैं. उन्होंने इनके कृत्यों से ही आजिज आकर यहां तक कहा कि वे उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करें. यह सब कुछ मैं पब्लिक डोमेन में एक के बाद एक जरूर डालूंगी." 

बेटे ने जवाब में लिखा..

"मैंने पहले ही कहा थी कि आशा करता हूं कि इस विषय में दोबारा पोस्ट न करना पड़े तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब बेहूदगी की सारी हदें पार हो जायें तो जवाब देना तो बनता है. जन सामान्य और सोशल मीडिया पर तो लोग इन्हें गाली दे ही रहे हैं, इन्हें सिर्फ paid ‘ट्रोल सेना' का ही भरोसा है.  कोर्ट में भी कई बार ये अपनी छीछालेदर करा चुकी हैं. अनेक बार माननीय न्यायधीश को इनके वकील को फटकार लगाते हुए कहना पड़ा कि ‘अपनी क्लाइंट को चुप कराइये, अदालत में कैसा व्यवहार किया जाता है व कोर्ट में बोलने की तमीज़ सिखाइये.' ये इन घटनाओं से सुधरना तो दूर और अधिक कुंठित हो गयीं."

राजा भैया की संपत्ति

राजा भैया की संपत्ति लगभग 23 करोड़ 69 लाख 71 हजार रुपये आंकी जाती है, जिसमें कृषि और गैर-कृषि भूमि, रेसिडेंशियल बिल्डिंग और अन्य संपत्तियां शामिल हैं.  राजा भैया के पास 3500 ग्राम सोने के गहने हैं, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 72 लाख 20 हजार रुपये है.  उनकी पत्नी भानवी सिंह के पास 4500 ग्राम सोने के जेवरात हैं, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 21 लाख 40 हजार रुपये है. राजा भैय्याया घोड़ों, कारों और बाइकों के भी काफी शौकीन हैं.

