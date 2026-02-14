प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में 3,000 करोड़ रुपये की लागत से बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा. छह लेन वाला यह पुल गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच निर्बाध संपर्क उपलब्ध कराएगा, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा, भूकंपीय सुरक्षा को बेहतर बनाएगा और राज्य राजधानी क्षेत्र में विकास को गति देगा.

कुमार भास्कर वर्मा सेतु एक 6-लेन का पुल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है. इस पुल की खासियत यह है कि यह 1.24 किलोमीटर लंबा है और 8.4 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का हिस्सा है. इसकी लागत लगभग 3,300 करोड़ रुपये है और यह असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में बढ़ते गाड़ियों के ट्रैफिक को संभालने के लिए बनाया गया है. इस पुल के बनने से गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा का समय 30-60 मिनट से घटकर लगभग 7-10 मिनट रह जाएगा.

यह पुल भूकंप प्रतिरोधकता के लिए फ्रिक्शन पेंडुलम बियरिंग्स का उपयोग करता है और इसे बनाने के लिए हाई परफॉर्मेंस स्टे केबल्स का इस्‍तेमाल किया गया है. इसके अलावा, पुल में रियल-टाइम कंडीशन मॉनिटरिंग, प्रारंभिक क्षति का पता लगाने और बढ़ी हुई सुरक्षा और सेवा जीवन के लिए एक ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम (BHMS) स्थापित किया गया है.

ये हैं कुमार भास्कर वर्मा सेतु की खासियत

6-लेन का पुल: यह पुल गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है और 1.24 किलोमीटर लंबा है.

कम यात्रा समय: इस पुल से गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा का समय 30-60 मिनट से घटकर 7-10 मिनट हो जाएगा.

भूकंप प्रतिरोधकता: पुल में फ्रिक्शन पेंडुलम बियरिंग्स का उपयोग किया गया है, जो उच्च भूकंप प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं.

रियल-टाइम मॉनिटरिंग: पुल में ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम (BHMS) स्थापित किया गया है, जो रियल-टाइम संरचनात्मक मॉनिटरिंग और प्रारंभिक क्षति का पता लगाने में मदद करता है.

टोल-फ्री: पुल पर टोल नहीं लगेगा, हालांकि बड़े वाहनों के लिए टोल लग सकता है.

असम में मोरन में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज असम में मोरन में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के सी-130 विमान से मोरन स्थित ईएलएफ जाएंगे, जहां वह 100 करोड़ रुपये की लागत वाली 4.2 किलोमीटर लंबी सुविधा का उद्घाटन करेंगे. मोदी लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर के 20 मिनट के हवाई प्रदर्शन को भी देखेंगे. इसके बाद वह ईएलएफ से सी-130 विमान से ही अपने दौरे के दूसरे चरण के लिए गुवाहाटी रवाना होंगे.

