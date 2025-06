कुलपति ने कुलगुरु कहिए... JNU ने लिया बड़ा फैसला, पढ़िए क्या है इसकी वजह 

जवाहरलाल नेहरू विश्ववविद्याय यानी JNU के कुलपति को अब कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा. JNU ने अपने शैक्षणिक दस्तावेज और औपचारिक पत्राचार में भी कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द का उपयगो करने का फैसला किया है. आपको बता दें कि कुलपति को कुलगुरु कहे जाने का प्रस्ताव प्रो. शांतिश्री धूलिपुडी पंडित ने बीते दिनों कार्यकारी परिषद की बैठक में रखा था. उनका मानना है कि कुलगुरु शब्द संस्कृत में अधिक सटीक और अर्थपूर्ण है.

