दिल्ली में बारिश, MP-झारखंड में मॉनसून की एंट्री, जानें आपके शहर के मौसम का हाल

राजधानी दिल्ली का मौसम मनमोहक हो गया है. कई दिनों से गर्मी का दंश झेलने के बाद दिल्ली की जनता को राहत मिली है. हालांकि, अभी यहां मानसून ने दस्तक नहीं दी है. वहीं मौसम विभाग ने पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में हीटवेव की भविष्यवाणी की है. शुक्रवार की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में लोगों को अभी भी राहत नहीं मिली है.

❖ Today, Heat Wave conditions reported in isolated pockets of southwest Uttar Pradesh.

❖ Today, Maximum temperatures are in the range of 40-42°C in some parts of West Rajasthan, Uttar Pradesh; in isolated pockets of Haryana-Delhi and Gujarat state. pic.twitter.com/KSxi2poXui