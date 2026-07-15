खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) के कार्यकर्ताओं ने मेघालय की राजधानी शिलांग के मावदियांगदियांग स्थित सीबीआई कार्यालय परिसर के भीतर बने एक मंदिर में ताला लगा दिया है. छात्र संगठन का आरोप है कि मंदिर का निर्माण सरकारी राजस्व भूमि पर अवैध रूप से किया गया है, जो उस मूल उद्देश्य का सीधा उल्लंघन है जिसके लिए यह जमीन आवंटित की गई थी. केएसयू ने सीबीआई को इस ढांचे को हटाने के लिए सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है और मांग पूरी न होने पर उग्र लोकतांत्रिक आंदोलन की चेतावनी दी है.