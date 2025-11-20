विज्ञापन
बर्थडे ब्वॉय को पहले केक से नहलाया फिर कर दी बेल्टों की बरसात, जन्मदिन का ये कैसा जश्न

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां जन्मदिन पर एक लड़के को उसके दोस्तों ने बेल्ट से पीटा. इसका वीडियो सामने आया है.

कौशांबी:

बर्थडे पार्टी पार्टी में आमतौर पर केक काटकर करीबियों और परिवार के साथ खुशियां मनाई जाती हैं. शामिल होने वाले कुछ लोग उसको उपहार में कुछ गिफ्ट भी करते हैं, लेकिन यह बर्थडे मानने का शायद पुराना तरीका है. कौशांबी में एक युवक के बर्थडे पार्टी को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है, क्योंकि यहां केक एक बडी तलवार से काटा गया, फिर क्या था केक कटते ही दोस्तों ने उस युवक को अनोखा गिफ्ट देना शुरू कर दिया, पहले उस केक से युवक को नहला दिया गया और दोस्तों ने जमकर बेल्ट बरसाया.

कौशांबी के मंझनपुर इलाके के सहिया आमद करारी की एक वीडियो वायरल हुआ है. अंकित नाम के युवक का बर्थडे मनाया गया है. अंकित अपने ननिहाल में आम जगह पर बर्थडे पार्टी कर रहा है. केक बड़ी तलवार से काटा, दोस्तों ने उसे घेरकर बेल्ट से पीट पीटकर बधाई दी है. अंकित को केक से रंग दिया गया और इसे लगातार मार की बधाई दी गई.

