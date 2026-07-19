सीने में गोली खाकर भी आतंकियों के काल बने 27 साल के कैप्टन सुनील चौधरी, अब उनके नाम पर कठुआ रेलवे स्टेशन

Kathua Railway Station: भारतीय सेना के जिस शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी के नाम पर अब कठुआ का रेलवे स्टेशन होगा, उनकी शहादत की कहानी रौंगटे खड़े कर देने वाली है. सामने के एक घर में आतंकवादी छिपे थे, जो अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे. सीने में गोली लगने के बावजूद बहादुर फौजी सुनील कुमार चौधरी शेर की तरह लड़ते रहे और आतंकवादी को मौत के घाट उतारकर वीरगति को प्राप्त हो गए.

उधर, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोगों की भारी मांग पर, कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन कठुआ' कर दिया गया है. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उत्तरी रेलवे द्वारा जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर 'शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन' करने संबंधी परिपत्र भी साझा किया.

अनारक्षित और यात्री आरक्षण प्रणाली में अब दिखेगा 'एमएस केटी' कोड

17 जुलाई 2026 को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि कठुआ रेलवे स्टेशन का नया अल्फा कोड केटीएचयू की जगह एमएस केटी होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे. अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में अब यह स्टेशन 'एमसी सुनील कठुआ' के रूप में दिखाई देगा.

kathua railway station renamed after martyr captain sunil kumar choudhary kirti chakra