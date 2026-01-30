कर्नाटक में शादी के दो महीने बाद महिला प्रेमी संग फरार, पति और रिश्ता कराने वाले ने की आत्महत्या

कर्नाटक में एक दर्दनाक घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें शादी के दो महीने बाद महिला के प्रेमी संग भाग जाने पर पति और रिश्ता कराने वाले दोनों ने आत्महत्या कर ली, जबकि महिला को abetment to suicide (आत्महत्या के लिए उकसाने) के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है.

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला?

दो महीने पहले सरस्वती की शादी हरिश से हुई थी. 23 जनवरी को सरस्वती यह कहकर घर से निकली कि वह मंदिर जा रही है. देर तक वापस न आने पर परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस जांच में पता चला कि सरस्वती अपने प्रेमी शिवकुमार के साथ फरार हो गई है. बताया गया कि शादी से पहले दोनों रिश्ते में थे और हरिश इस बात से वाकिफ भी था.

पति हरिश की मौत

इस घटना की जानकारी मिलते ही 30 वर्षीय हरिश मानसिक रूप से टूट गया. उसने एक सुसाइड नोट में जिम्मेदार लोगों के नाम लिखे और आत्महत्या कर ली.

मैचमेकर ने भी दी जान

हरिश की मौत की खबर सुनकर रिश्ता कराने वाले और सरस्वती के मामा रुद्रेश (36) ने भी आत्महत्या कर ली.

पुलिस ने क्या कहा?

दावणगेरे की एसपी उमा प्रशांत ने बताया कि SC/ST (Prevention of Atrocities) Act के तहत दो केस दर्ज किए गए हैं. दोनों पक्षों ने शिकायतें दर्ज करवाई हैं. दो लोगों ने भावनात्मक तनाव में आत्महत्या की है. मामले की आगे जांच जारी है.

फिलहाल क्या स्थिति है?

सरस्वती को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. शिवकुमार की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस सुसाइड नोट, पारिवारिक बयान और डिजिटल एविडेंस की जांच कर रही है. यह पूरा मामला इलाके में सदमे का कारण बना हुआ है और जांच जारी है.