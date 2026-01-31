संपत्ति विवाद में ट्रिपल मर्डर! आरोपी बेटे ने कबूला जुर्म, जानिए कैसे पुलिस पूछताछ में खुला हत्या का राज

कर्नाटक के विजयनगर जिले के कोट्टूर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपने ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. आरोपी बेटे ने पहले अपने पिता, मां और बहन की हत्या की, फिर बेंगलुरु जाकर तीनों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस की जांच में जब उसकी कहानी पर शक हुआ तो पूछताछ में उसने सच कबूल कर लिया.

मामला कोट्टूर के हरपनहल्ली रोड स्थित एलबी कॉलोनी में किराये के घर का है. यहां रहने वाले भीमराज, उनकी पत्नी जयलक्ष्मी और बेटी अमृता की हत्या उनके बेटे अक्षय कुमार ने कर दी. शुरुआती जांच के अनुसार यह घटना 27 जनवरी को हुई मानी जा रही है. पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद आरोपी ने शवों को घर में ही दफनाने की कोशिश की थी, ताकि किसी को संदेह न हो.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

हत्या के बाद अक्षय कुमार बेंगलुरु गया और तिलक नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर परिवार के तीनों सदस्यों की गुमशुदगी की शिकायत दी. पुलिस को बयान में कई विरोधाभास मिले, जिसके बाद उससे कड़ी पूछताछ की गई. लगातार सवालों के दबाव में आरोपी टूट गया और उसने तीनों की हत्या करने की बात कबूल कर ली. कबूलनामे के बाद कोट्टूर पुलिस मौके पर पहुंची और घर की खुदाई कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की.

योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या: पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हत्याएं योजनाबद्ध तरीके से की गई लगती हैं और आरोपी ने घटना को छिपाने की पूरी कोशिश की. हत्या के पीछे संपत्ति विवाद की आशंका जताई जा रही है, हालांकि सटीक कारण की पुष्टि अभी नहीं की गई है. परिवार मूल रूप से चित्रदुर्ग जिले के नायकनहट्टी गांव का रहने वाला था. काम की तलाश में उन्होंने कई जगहों पर निवास बदला था, चित्रदुर्ग में बटन की दुकान चलाई, फिर सांडूर तालुक में रहे, उसके बाद जगलुर चले गए जहाँ करीब 1.5 करोड़ रुपये कीमत का घर बनाया था.

दो साल पहले परिवार कोट्टूर आया था और यहां किराये के मकान में रह रहा था. जिला एसपी और डीएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की कमान संभाली. पुलिस हत्या की पूरी घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ रही है. कब, कैसे और क्यों तीनों की हत्या की गई.जांच आगे बढ़ने के साथ और भी खुलासे होने की संभावना है.

