विज्ञापन
विशेष लिंक

करण अदाणी की बड़ी घोषणाएं— तेलंगाना बनेगा नया ग्रोथ इंजन; रक्षा, ग्रीन डेटा, सड़क और सीमेंट में बूम

करण अदाणी ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में डिफेंस, ग्रीन डेटा सेंटर, सड़कों और सीमेंट में बड़े निवेश की घोषणा की. 3 साल में ₹10,000 करोड़ निवेश और 7000 से अधिक रोजगार.

Read Time: 3 mins
Share
करण अदाणी की बड़ी घोषणाएं— तेलंगाना बनेगा नया ग्रोथ इंजन; रक्षा, ग्रीन डेटा, सड़क और सीमेंट में बूम
  • अदाणी ग्रुप ने तेलंगाना में रक्षा, डेटा सेंटर, सड़क और सीमेंट क्षेत्र में निवेश बढ़ाया.
  • हैदराबाद में देश की पहली लॉन्ग-एंड्योरेंस UAV फैक्ट्री से डेढ़ हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिला.
  • अगले तीन वर्षों में ₹10,000 करोड़ निवेश, 7000+ नौकरियों के साथ अदाणी ग्रुप ने बड़ा औद्योगिक बढ़ावा दिया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 में अदाणी ग्रुप के सीईओ करण अदाणी ने राज्य में समूह के बढ़ते निवेश, टेक्नोलॉजी विस्तार और रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियों को साझा किया. समिट का उद्घाटन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कैबिनेट मंत्री और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति और कई उद्योगपति मौजूद थे.

तेलंगाना में अदाणी ग्रुप की बड़ी साझेदारी

करण अदाणी ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में समूह ने तेलंगाना में लगभग ₹10,000 करोड़ का निवेश किया है और 7,000 से अधिक रोजगार पैदा किए हैं. उन्होंने राज्य सरकार के साथ साझेदारी को 'तेलंगाना के इन्फ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी भविष्य का महत्वपूर्ण स्तंभ' बताया.

रक्षा और एयरोस्पेस— भारत का पहला लॉन्ग एंड्योरेंस UAV केंद्र

अदाणी ग्रुप ने हैदराबाद में भारत की पहली लॉन्ग-एंड्योरेंस UAV (ड्रोन) मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विकसित की है. यहां 1,500 से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है. यह केंद्र भारतीय सशस्त्र बलों के अलावा वैश्विक बाजारों के लिए भी अत्याधुनिक UAV बनाएगा. इस उपलब्धि को करण अदाणी ने 'तेलंगाना को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर' बताया.

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी छलांग—₹2500 करोड़ का ग्रीन डेटा सेंटर

अदाणी ग्रुप ने तेलंगाना में 48 MW क्षमता वाला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है. ₹2500 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा यह प्रोजेक्ट AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, हाई-परफॉर्मेंस डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करेगा. इसके पूरा होने के बाद हैदराबाद दक्षिण भारत का प्रमुख AI और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब बन सकता है.

हाईवे और लॉजिस्टिक्स में ₹4,000 करोड़ का निवेश

राज्य में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए समूह ने 100+ किमी हाईवे का निर्माण किया है. यह नेटवर्क मंचेरियल, सूर्यापेट, कोडाड और खम्मम जिलों के जुड़ाव को और बेहतर बनाता है. करण अदाणी के मुताबिक, नई सड़कें तेलंगाना की सप्लाई चेन और औद्योगिक परिवहन क्षमता को कई गुना बढ़ाएंगी.

सीमेंट क्षेत्र में बड़ा विस्तार—7 MTPA अतिरिक्त क्षमता

तेलंगाना के इन्फ्रास्ट्रक्चर बूम को सपोर्ट करने के लिए अदाणी सीमेंट ने गणेशपहाड़, तांदूर और देवापुर में ₹2000 करोड़ से अधिक का निवेश किया है. इन इकाइयों में 7 MTPA नई मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जुड़ी है, जो राज्य की निर्माण गतिविधियों को गति देगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karan Adani Telangana Summit, Telangana Rising Global Summit 2025, Adani Group Investments In Telangana, Adani UAV Facility Hyderabad, Telangana Data Center Investment
Get App for Better Experience
Install Now