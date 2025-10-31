लुधियाना में दिनदहाड़े एक कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, पढ़ें क्या है पूरा मामला

पंजाब के लुधियान से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कबड्डी खिलाड़ी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक खिलड़ी की पहचान 26 वर्षीय तेजपाल सिंह के रूप में की है. पुलिस की शुरुआती जांच में ये मामला आपसी रंजिश का लग रहा है. हालांकि पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड को SSP कार्यालय से कुछ दूरी पर ही अंजाम दिया गया है. घटना जगरांव की है.

पुलिस की जांच में पता चला है कि तेजपाल सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ हरि सिंह रोड स्थित फैक्ट्री के पास जा रहा था.इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते कुछ लड़कों ने उन लोगों को घेरा और बाद में उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई. बात जैसे ही बढ़ी तो आरोपियों में से एक ने पिस्तौल निकालकर तेजपाल सिंह को गोली मार दी. घटना के तुरंत बाद तेजपाल को लेकर अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित इलाकों में छापेमारी भी की जा रही है.