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Jharkhand Students Protest LIVE Updates: झारखंड की राजधानी रांची में पिछले दो हफ्तों से ज्यादा वक्त से चल रहा प्रोटेस्ट आज यानी 10 अगस्त अपने चरम पर है. सोमवार को छात्रों ने विधानसभा की तरफ मार्च निकाला. इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की. सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. हजारों छात्र नई विधानसभा इमारत की ओर मार्च के लिए निकले. छात्रों की मांग है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच की जाए. बता दें कि विरोध कर रहे छात्रों के 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया जवाब में प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन पर चप्पलें और पानी की खाली बोतलें फेंकीं. यही नहीं, प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने के लिए जब पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया तो इस दौरान छात्र डांस करने लगे.

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रों की चिंताएं उनकी अपनी सेहत से ज्यादा जरूरी हैं. महतो ने कहा, "यहां छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, जो मेरी सेहत से ज्यादा दुखद है. यह बहुत ज्यादा दुखद है." 

देवेंद्र नाथ महतो ने आगे बोलते हुए कहा, "मेरी सेहत उन छात्रों के भविष्य से ज्यादा जरूरी नहीं है, जिनके मौकों को कथित तौर पर बेचा जा रहा है. मेरी सेहत बहुत कमजोर है, लेकिन हालात और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं. लाखों छात्रों का भविष्य लगातार दांव पर लगा हुआ है."

महतो ने यह भी कहा कि छात्र नेताओं की भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.

LIVE UPDATES:

Aug 10, 2026 19:13 (IST)
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JPSC-JSSC Protest LIVE: छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज

विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है. पुलिस छात्रों को विधानसभा से हटाने की कोशिश कर रही है. कई छात्रों को चोट भी लगी है. वहीं छात्रों का कहना है कि उन्हें लाठी से मारा गया है. लेकिन जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे नहीं हटेंगे.

Aug 10, 2026 19:05 (IST)
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Jharkhand Students Protest LIVE: विधानसभा के बाहर से छात्रों को हटाने के लिए बल प्रयोग कर रही पुलिस

रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है. छात्र झारखंड विधानसभा के बाहर धरना दे रहे हैं. पुलिस छात्रों को विधानसभा के गेट से हटाने की कोशिश कर रही है. छात्रों को हटाने के लिए पुलिस बल का भी प्रयोग कर रही है. वहीं छात्रों का कहना है कि ये धरना तब तक चलेगा, जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं.

Aug 10, 2026 17:55 (IST)
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JPSC-JSSC Protest LIVE: रांची प्रदर्शन पर क्या बोले राहुल गांधी?

रांची में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन पर लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान सामने आया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करना गलत है. छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है. झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए.

Aug 10, 2026 17:01 (IST)
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Jharkhand Exam Row LIVE: झारखंड विधानसभा के बाहर पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्र

रांची में PSC-JSSC उम्मीदवारों का विरोध-प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारी छात्र झारखंड विधानसभा के बाहर पहुंच गए हैं. वे JSSC-CGL परीक्षा की पूरी और स्वतंत्र CBI जांच, और JPSC व JSSC दोनों में बड़े सुधारों की मांग कर रहे हैं.

Aug 10, 2026 16:02 (IST)
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अगर छात्रों की मांगें पूरी नहीं हुईं, तो CM पद खतरे में पड़ जाएगा: देवेंद्र नाथ महतो

आप इस विधानसभा मार्च में स्टूडेंट्स का दर्द देख सकते हैं. अपनी भूख हड़ताल के 9 दिन बाद भी, मैं यहां एम्बुलेंस में आया और मैं स्ट्रेचर पर इस मार्च का हिस्सा हूं. लेकिन यह सरकार हमारी आवाज दबा रही है और वॉटर कैनन और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल कर रही है. यह निंदनीय है. सरकार डरी हुई है, यह कायर सरकार है. सरकार जब जब डरती है, तब तब पुलिस को आगे करती है. हम आगे मार्च करते रहेंगे. हमारी सरकार से 3 राउंड की बातचीत हुई है, उन्हें हमारी मांगें पूरी करनी चाहिए. अगर स्टूडेंट्स की मांगें पूरी नहीं हुईं, तो CM की पोस्ट खतरे में पड़ जाएगी. सरकार हिल जाएगी, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है. यह एक मास मूवमेंट बन गया है.

देवेंद्र नाथ महतो

छात्र नेता

Aug 10, 2026 15:59 (IST)
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JPSC-JSSC Protest LIVE: यह आंदोलन नहीं रुकने वाला: देवेंद्र नाथ महतो

रांची में छात्रों का 'विधानसभा घेराव' के बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, "यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है. यह एक जन आंदोलन बन गया है. 'युवा' का विलोम शब्द 'वायु' है - 'वायु' को कोई नहीं रोक सकता.'

Aug 10, 2026 15:17 (IST)
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Jharkhand Students Protest LIVE: पुलिस ने छोड़े 6 आंसू गैस के गोले

रांची में छात्रों का प्रदर्शन जारी है. पुलिस छात्रों को तितर-बितर करने की कोशिश कर रही है. पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए 6 आंसू गैस के गोले छोड़े हैं. लेकिन प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं.

Aug 10, 2026 14:53 (IST)
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Ranchi Students Protest LIVE: सड़कों पर उठाए गए मुद्दों को सदन तक ले जाना जरूरी: जयराम महतो

झारखंड के डुमरी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने कहा, "मैंने झारखंड पुलिस और सभी संबंधित लोगों से अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और इसमें कोई बाधा न आए. विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए इन मुद्दों को सदन में उठाना जरूरी है."

उन्होंने कहा कि मैं एक विधायक हूं और विधानसभा ही वह जगह है, जहां मैं इन मुद्दों को उठा सकता हूं. अगर सड़कों पर उठाए गए मुद्दे सदन तक नहीं पहुंचेंगे, तो कार्रवाई कैसे होगी? सड़कों पर उठाए गए मुद्दों को सदन तक ले जाना जरूरी है. मैंने छात्रों से यहीं बने रहने के लिए कहा है. जब तक बातचीत नहीं हो जाती और उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, उन्हें यहीं बैठे रहना चाहिए."

 

Aug 10, 2026 14:46 (IST)
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Jharkhand Protest LIVE: सीआईडी ने JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. खियांगते को गिरफ्तार किया

क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने सोमवार को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) के पूर्व चेयरमैन L खियांगते को गिरफ्तार कर लिया है. खियांगते ने 22 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था. यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है, जब JPSC की परीक्षा देने वाले हजारों कैंडिडेट्स विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और झारखंड विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं. वे भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Aug 10, 2026 14:21 (IST)
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Ranchi Students Protest LIVE: लाठीचार्ज का जवाब पानी की बोतलें

रांची में विरोध कर रहे छात्रों के मार्च के दौरान पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और इसके जवाब में छात्रों ने उन पर चप्पलें और पानी की खाली बोतलें फेंकीं.

Aug 10, 2026 14:19 (IST)
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JSSC-CGL LIVE Updates: रांची में प्रदर्शनकारियों पर वॉटर कैनन का इस्तेमाल, छात्र करने लगे डांस

रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया और इस दौरान छात्र डांस करने लगे।

Aug 10, 2026 14:16 (IST)
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JPSC Exam Protest LIVE: झारखंड से अलग-अलग जिलों से प्रोटेस्ट में आए छात्र

रांची में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राज्य के कई जिलों से छात्र ट्रेन, बस और अन्य वाहनों के जरिए भारी तादाद में रांची पहुंचे हैं. रांची शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती जोरों पर है, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

 

Aug 10, 2026 14:15 (IST)
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Vidhan Sabha March LIVE: छात्रों को याद आए सीएम हेमंत के पिता सीबू सोरेन

रांची में हंगर स्ट्राइक पर बैठे देवेंद्र महतो ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, "सीबू सोरेन अगर जिंदा होते, तो हमारे साथ सशरीर होते. उनका बेटा मुख्यमंत्री है और आज उनका जन्मदिन है. ऐसे में हमें कुछ ऐसा तोहफा न मिले, जिसमें खून का दाग हो और झारखंड कलंकित हो. जन्मदिन पर अच्छा तोहफा दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चे खुश हो जाएं."

Aug 10, 2026 14:14 (IST)
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Jharkhand Exam Row LIVE: 'वाटर कैनन में भी भ्रष्टाचार...', बोले प्रदर्शनकारी छात्र

रांची में विधानसभा की तरफ बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी इसे सेलिब्रेट करते नजर आए. छात्रों का कहना है कि वाटर कैनन का पानी खत्म हो गया, हम लोगों तक पानी नहीं पहुंचा. इसमें भी हमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है. सरकार ने जिस वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, उससे पानी ही नहीं निकल रहा है.

Aug 10, 2026 14:14 (IST)
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JPSC-JSSC Protest LIVE: रांची में छात्र आंदोलन का आज 17वां दिन

झारखंड के रांची में पिछले 16 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं. आज आंदोलन का 17वां दिन है. छात्रों का कहना है कि हमें शांतिपूर्वक आंदोलन करना है. झारखंड के रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने आज यानी 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था. ऐसे में आज जब छात्रों ने विधानसभा कूच करने के लिए मार्च शुरू किया तो प्रशासन ने रोकने की पूरी कोशिश की. इस दौरान, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया.

 

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