इकलौते बेटे, 10 दिन पहले हुई थी सगाई, जामनगर जगुआर प्लेन क्रैश के शहीद हुए पायलट सिद्धार्थ यादव की कहानी

Jamnagar jaguar Plane Crash: उम्र 28 साल, परिवार का इकलौता बेटा, 10 दिन पहले सगाई, शादी की तैयारी के बीच शहीद होने का समाचार... यह कहानी है बुधवार रात गुजरात के जामनगर में क्रैश हुए फाइटर प्लेन जगुआर के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की. सिद्धार्थ यादव हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले थे. सिद्धार्थ के परिवार में अभी उनकी शादी की तैयारियां चल ही रही थी कि बुधवार को उनके शहीद होने की खबर सामने आई. सिद्धार्थ की शहादत से परिवार की खुशियां मातम में बदल गई.

सिद्धार्थ के परिजनों और स्थानीय लोगों ने बताया कि 23 मार्च को उसकी सगाई हुई थी. 31 मार्च को वे रेवाड़ी से छुट्टी पूरी कर जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे. दो दिन बाद ही हादसे में शहादत की खबर सामने आई.

जगुआर प्लेन क्रैश में शहीद हुए वायुसेना के पायलट सिद्धार्थ यादव के पिता सुशील यादव ने कहा, "कल रात करीब 11 बजे कमांडिंग एयर ऑफिसर ने हमें घटना की जानकारी दी कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, एक पायलट को बचा लिया गया है और दूसरा पायलट, हमारा बेटा, मर गया है.

सुशील यादव ने आगे बताया कि 23 मार्च को उसकी सगाई हुई थी. जनवरी 2016 में उसने एनडीए कोर्स 135 में दाखिला लिया था... वह एक मेधावी छात्र था. हमें हमेशा उस पर गर्व था. मेरे पिता और दादा सेना में थे. मैं भी वायुसेना में था. मुझे उस पर बहुत गर्व है, उसने एक जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी. लेकिन यह दुख की बात भी है क्योंकि वह मेरा इकलौता बेटा था."

#WATCH | Rewri, Haryana | Air Force pilot Siddharth Yadav lost his life in a Jaguar fighter aircraft crash late last night in Jamnagar.



His father Sushil Yadav says, "The commanding air officer called last night at around 11 am and informed us about the incident that an aircraft…