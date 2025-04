पहलगाम आतंकी हमले में 26 की मौत, सऊदी से दिल्ली लौट रहे PM मोदी, जानें अब क्या कुछ हुआ

जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले से दहल गया है. पहलगाम में मंगलवार दोपहर को बड़ा आतंकी हमला (Pahalgam Terrorist Attack) हुआ. हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई. कोई रो-चीख रहा था तो कोई बेसुध पड़ा था. 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में ये सबसे बड़ा हमला है. जानकारी के मुताबिक 3 से ज्यादा हथियारबंद आतंकी पहलगाम शहर से करीब लगभग छह किलोमीटर दूर बैसरन में घुसे और आसपास घूम रहे, घुड़सवारी कर रहे और पिकनिक मना रहे पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, इस आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने की खबर है जबकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं. वहीं इस हमले की जानकारी मिलते ही पीएम मोदी अपना सऊदी दौरा बीच में छोड़ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं.

पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला,कई घायल

आतंकी हमले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और एंबुलेंसों को घटनास्थल पर भेजा. वहीं घायलों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया गया. भारतीय सुरक्षा बल इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चला रहे हैं.

#WATCH | Visuals from outside Pahalgam district hospital, where those injured in today's terrorist attack are admitted pic.twitter.com/nZrCrjelzI — ANI (@ANI) April 22, 2025

अमित शाह ने बुलाई हाईलेवल मीटिंग

आतंकी हमले की खबर मिलते ही गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में तुरंत एक हाईलेवल बैठक बुलाई. उन्होंने सऊदी अरब दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी से फोन पर बात की. पीएम मोदी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री संग बातचीत कर हालात का जायजा लिया. इस दौरान आईबी चीफ और गृह सचिव भी उनके साथ मौजूद रहे.

#WATCH | Srinagar | Union Home Minister Amit Shah chairs a high-level security meeting with all the agencies following the Pahalgam terror attack. pic.twitter.com/rCSy0tuW2B — ANI (@ANI) April 22, 2025

मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

पहलगाम आतंकी घटना के बाद मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. इमरजेंसी कंट्रोल रूम- श्रीनगर: 0194-2457543, 0194-2483651, आदिल फ़रीद, एडीसी श्रीनगर - 7006058623 से इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है. वहीं अनंतनाग पुलिस ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए. मोबाइल नंबर 9596777669 और फोन नंबर 01932225870 पर अपनों की जानकारी ली जा सकती है. वहीं 9419051940 नंबर पर व्‍हॉट्सएप किया जा सकता है.

"Emergency Control Room – Srinagar: 0194-2457543, 0194-2483651 Adil Fareed, ADC Srinagar – 7006058623. Helpline for the assistance on Pahalgam terror incident," says Information & PR Department, UT of J&K. pic.twitter.com/uZMxtNVTmA — ANI (@ANI) April 22, 2025

बिना नंबर प्लेट वाली संदिग्ध बाइक मिली

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, मंगलवार को ही घटना स्थल के पास से एक बाइक बरामद हुई. काले रंग की ये बाइक बिना नंबर प्लेट की थी. ऐसा शक है कि तीन से ज्यादा आतंकी इसी बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे थे. ऐसा भी हो सकता है कि आतंकियों ने वहां पहुंचने के लिए एक से ज्यादा वाहन का इस्तेमाल किया हो.

(पहलगाम में घटनास्थल के पास मिली संदिग्ध बाइक)

गोलियों की आवाज सुन भागे

घटना के वक्त मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने उस वक्त के हालात की आंखों देखी बताई. एक ने कहा कि वह टूरिस्ट पुलिस में काम करते हैं और घटना के बाद तीन लोगों का वहां से रेस्क्यू किया. वर्कर ने बताया कि वारदात के वक्त वह पास में ही मौजूद था. वजू के लिए मौके से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर गया था. तभी गोलियों की आवाज सुनी. लोग वहां जमा होने लगे. वह भी ऊपर गया और वहां से तीन लोगों को रेस्क्यू किया. पर्यटकों को उठाकर पहलगाम अस्पताल तक पहुंचाया.

#WATCH | Anantnag, J&K | A local working as a Tourist Police personnel in Pahalgam says, "I rescued three injured persons. Local people rescued all the injured. there." pic.twitter.com/DDPkYWv9yM — ANI (@ANI) April 22, 2025

आतंकी हमले के खिलाफ सोपोर, गंदेरबल, हंदवाड़ा, बांदीपोरा और कश्मीर के अन्य हिस्सों में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया.

#WATCH | J&K | Locals in Pahalgam hold candlelight protest against the Pahalgam terror attack. pic.twitter.com/ix6Q0QSj6E — ANI (@ANI) April 22, 2025

पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन

पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने ली. लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, इस हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है. एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने एक से सात अप्रैल के बीच कश्‍मीर के कुछ लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस खासतौर पर होटलों की रेकी करवाई थी. कश्मीर के इन टूरिस्ट प्लेस में पहलगाम के कुछ होटल भी शामिल थे.

हमलावर बख्शा नहीं जाएंगे

पीएम मोदी ने इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा. जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं घायल लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा...उन्हें बख्शा नहीं जाएगा! उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा.

I strongly condemn the terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected.



Those behind this heinous act will be brought… — Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2025

हमले को अंजाम देने वाले अपराधी जानवर

जम्‍मू-कश्‍मीर के मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि वह इस हमले से स्तब्ध हैं. आगंतुकों पर यह हमला घृणित है. इस हमले को अंजाम देने वाले अपराधी जानवर हैं, अमानवीय हैं और नफरत के लायक हैं. इसकी निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई.

हमले पर क्या बोले विदेश मंत्री जयशंकर?

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना जाहिर की. एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर ने कहा, "पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा करता हूं. हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

Condemn the cowardly terror attack in Pahalgam. Our thoughts are with the families of the victims. Pray for the speedy recovery of the injured. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 22, 2025

ट्रंप, पुतिन समेत वैश्विक नेताओं ने जताया दुख

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी समेत तमाम वैश्विक नेताओं ने जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की. ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर भी बात की और इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की.