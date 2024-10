जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला, डोडा सीट पर मेहराज मलिक जीते

Jammu Kashmir Election Results: आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ता दिल्ली में पार्टी के कार्यालय में जश्न मना रहे हैं. 'आप' ने जम्मू-कश्मीर चुनाव विधानसभा चुनाव में एक सीट पर जीत हासिल करके अपना खाता खोल लिया है. पार्टी के उम्मीदवार मेहराज मलिक ने डोडा विधानसभा सीट से जीत हासिल की है. जम्मू कश्मीर वह पांचवा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ है.

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना अंतिम दौर में है. हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी लेकिन जम्मू-कश्मीर में उसे पहली बार सफलता मिली और वहां वह अपना खाता खोलने में कामयाब हो गई. आम आदमी पार्टी ने जम्मू संभाग की डोडा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है. इसके साथ अब आम आदमी पार्टी पांच राज्यों तक विस्तारित हो गई है.

डोडा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मेहराज मलिक जीत गए हैं. उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार गजय सिंह राणा को 4,538 वोटों से मात दी है. मेहराज मलिक जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के एक मात्र विधायक होंगे.

जम्मू कश्मीर के अब तक सामने आए नतीजों और रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं कांग्रेस का गठबंधन बहुमत हासिल करता दिख रहा है.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली पहली सफलता पर पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पांचवें राज्य में पार्टी का विधायक बनने पर पूरी आम आदमी पार्टी को बधाई. उन्होंने डोडा के उम्मीदवार को भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मेहराज मलिक द्वारा बीजेपी को हराकर शानदार जीत हासिल करने के लिए बहुत-बहुत बधाई. अरविंद केजरीवाल ने मेहराज मलिक को बधाई देते हुए कहा कि वे बहुत अच्छा चुनाव लड़े.

चुनाव जीतने के बाद मेहराज मालिक ने कहा कि, टेंशन तो बहुत थी, लेकिन वे पूरी मजबूती से चुनाव लड़े. अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे 10 तारीख को मेहराज मलिक की जीत के जश्न में जनता के बीच पहुंचेंगे. नतीजे सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मेहराज मलिक से वीडियो कॉल पर बात की.

इस बातचीत के दौरान केजरीवाल ने कहा है कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं कि अब पांचवां राज्य जम्मू-कश्मीर हो गया, जहां हमारा एमएलए जीत गया.

मेहराज मलिक ने कहा कि उन्हें अरविंद केजरीवाल से प्रेरणा मिली थी और जैसे दिल्ली में बदलाव हुआ था, वैसे ही बदलाव वह जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं. अरविंद केजरीवाल ने मेहराज मलिक को बधाई देते हुए कहा कि आप का काम बहुत अच्छा है. जनता आपके साथ है. मेहराज मलिक ने कहा कि थोड़ी टेंशन तो थी, लेकिन हम पूरी हिम्मत से लड़े, अब आप भी बाहर आ गए हैं. हमने लोगों से वादा किया था कि हम 10 तारीख को एक बड़ा जलसा करेंगे. उसमें आप की जरूरत पड़ेगी. मेहराज मलिक के इस प्रस्ताव पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप तारीख तय करें, मैं जरूर आऊंगा.

मेहराज मलिक ने वीडियो कॉल पर अरविंद केजरीवाल से बात करने के दौरान ही अपनी जीत का पत्र चुनाव अधिकारी से लिया. इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद बोला और 10 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे उनकी विधानसभा में जनता के बीच पहुंचने का न्योता भी दिया.

आम आदमी पार्टी की नेता व दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि डोडा विधानसभा में जीत के साथ जम्मू-कश्मीर में भी अरविंद केजरीवाल की क्रांति पहुंच गई है. आतिशी ने भी इस जीत के लिए मलिक को बधाई दी.

#WATCH | Aam Aadmi Party (AAP) workers celebrate at the party office in Delhi as the party opened its account in the Jammu and Kashmir elections with party candidate Mehraj Malik winning from Doda Assembly seat. pic.twitter.com/MWxDdK37Yr