जम्मू-कश्मीर के पुलिसकर्मी ने मरने से पहले पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के कठुआ जिले में कल रात आतंकवादियों और सुरक्षा अभियान के बीच भीषण गोलीबारी के दौरान एक घायल हेड कांस्टेबल बशीर अहमद ने अंतिम सांस लेने से पहले एक कट्टर पाकिस्तानी आतंकवादी को गोली मार दी. कल शुरू हुआ ऑपरेशन अभी भी जारी है.मुठभेड़ में दो पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं.

जम्मू क्षेत्र अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "गांव कोग (मांडली) में चल रहे ऑपरेशन में कठुआ पुलिस एचसी बशीर अहमद ने कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान दिया. वीरतापूर्वक एक आतंकवादी को मार गिराया. हालांकि इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. डिप्टी एसपी सुखबीर और एएसआई नियाज़ की हालत स्थिर है.''

In the ongoing operation in village Kog (Mandli), Kathua Police HC Bashir Ahmed made the ultimate #sacrifice in the line of duty, heroically taking down a #Terrorist . While he succumbed to his injuries, the other officers, including Dysp Sukhbir and ASI Niaz, are stable. https://t.co/RX2vsV9xNS pic.twitter.com/9mlXfVaUyG