लाओस में 31वें आसियान फोरम में शामिल हुए जयशंकर, अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर दिया जोर

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर आसियान बैठक में भाग लेने के लिए लाओस की राजधानी वियनतियाने पहुंचे. यहां वह 31वें आसियान क्षेत्रीय फोरम में शामिल हुए. इस संबंध में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी. उन्होंने इस दौरान आर्थिक, राजनीतिक, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया.

Participated at the 31st ASEAN Regional Forum #ARF in Vientiane today. Highlighted that:



➡️ Covid, Conflict and Climate highlight our predicament today. Solutions can only emerge through Cooperation - economic, political, technological and connectivity.



