जगन मोहन रेड्डी ने अदाणी समूह पर लगे आरोपों को किया खारिज, कहा- सरकारी एजेंसियों के बीच हुआ बिजली समझौता

तमिलनाडु सरकार और ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजेडी) के बाद अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने

अदाणी समूह पर लगे अमेरिकी आरोपों को खारिज कर दिया है. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि यह सौदा दो सरकारी एजेंसियों के बीच था. इसमें अदाणी समूह सहित कोई निजी पक्ष शामिल नहीं था. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रिश्वत के आरोप महज अफवाह है. किसी ने यह नहीं कहा है कि मैंने या किसी ने (रिश्वत) ली है.

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने कहा कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित कई राज्यों को ₹ 2.49 प्रति यूनिट पर बिजली की पेशकश की. राज्य को कुछ छूट सहित अन्य प्रोत्साहन भी दिए गए थे, जिससे सरकारी धन की बचत होती. उन्होंने आरोप को गलत बताया है.

वाईएसआरसीपी प्रमुख ने कहा कि अनुबंध एसईसीआई, आंध्र प्रदेश सरकार और राज्य बिजली वितरण कंपनी के बीच था. किसी अन्य एजेंसी के हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं था. उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों से कुछ मीडिया हाउस रिश्वतखोरी का संकेत देने वाले नाम सामने ला रहे हैं और वह ईनाडु और आंध्र ज्योति पर 100 करोड़ रुपये का मुकदमा करेंगे, जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू द्वारा नियंत्रित बताया है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)