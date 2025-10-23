मशहूर सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर को अजब तरीके से फंसाया, साइबर जालसाजों ने लगाया 50 लाख का चूना

मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में साइबर फ्रॉड का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर साइबर ठगों के झांसे में आ गया. सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इंस्टाग्राम इनफ्लूएंसर बने 28 साल के अजीम अहमद को उनके पेज पर स्ट्राइक के कारण बंद करने की धमकी दी गई और एक साल के भीतर उससे 50 लाख रुपये साइबर फ्रॉडस्टर ने वसूल लिए.जबलपुर के मशहूर इंस्टाग्राम क्रिएटर अजीम अहमद आईटी इंजीनियर होने के बावजूद इस डिजिटल एक्सटॉर्शन रैकेट के जाल में फंस गए. सोशल मीडिया में 96 इंस्टाग्राम पेज पर उनके फॉलोअर 5.7 करोड़ हैं.

साइबर जालसाजों ने पेज को स्ट्राइक और बैन करने की धमकी देकर कथित तौर पर 50 लाख रुपये ऐंठ लिए. अजीम ने जबलपुर साइबर सेल से इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक जालसाजों का कोई सुराग नहीं लगा है.

अजीम ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब छोड़कर डिजिटल स्पेस में कदम रखा था और कुछ ही सालों में उन्होंने तस्वीर बदल दी. 2017 में बने उनके पहले इंस्टाग्राम पेज को कोविड लॉकडाउन के दौरान जबरदस्त रिस्पांस मिला. फिर उन्होंने दोस्तों के साथ मिलाकर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप Whoopy Digital लांच किया.

लेकिन साइबर जालसाजों ने उनकी रातों की नींद हराम कर दी. पिछले एक साल में उनको लगातार फेक कॉपीराइट स्ट्राइक की धमकी दी जा रही थी. साइबर क्रिमिनल उनकी इंस्टा पोस्ट को अपना दावा ठोकते थे और भुगतान नहीं करने पर अकाउंट डिलीट करने की धमकी देते थे. इंस्टाग्राम पेज बंद होने और रोजी-रोटी बंद होने के डर से अजीम लगातार उन वसूलीबाजों को भुगतान करते रहे और करीब एक साल में ये 50 लाख पार कर गया.

अजीम के मुताबिक, साइबर अपराधी उन्हें फोन कॉल भी करते थे और इंस्टाग्राम स्ट्राइक के ईमेल भी भेजते थे, जो जांच में फर्जी निकले. फोन करने वाले खुद को मीडिएटर (सोशल मीडिया कंपनी की ओर से बात करने वाले) बताते थे. एक फेक स्ट्राइक हटाने के बदले उनसे 25 से 30 हजार लिए गए.

जबलपुर साइबर सेल प्रभारी नीरज नेगी ने पुष्टि की है कि फेक कंटेंट स्ट्राइक के नाम पर धमकी का ये मामला संज्ञान में आया है. यह नए तरीके का साइबरक्राइम ट्रेंड है

साइबर अपराधी इंस्टाग्राम के ऑटोमेटेड कंटेंट सिस्टम का फायदा उठाते रहे, क्योंकि यूजर जब लगातार फर्जी स्ट्राइक के मेल रिसीव करते हैं, तो उनके अकाउंट सस्पेंड होने का खतरा रहता है. इंस्टाग्राम की इंटरनल टीम से संपर्क साधा गया है और फेक बैन की तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है.