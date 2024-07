J&K: पुंछ एनकाउंटर में जख्मी हुआ सेना का जवान शहीद, कुपवाड़ा में चल रही मुठभेड़

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ विरोधी अभियान में घायल सैनिक हुआ शहीद. जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सेना ने मंगलवार तड़के नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी. हालांकि, इस दौरान मुठभेड़ में एक सैनिक घायल भी हुआ था, जिसके बाद शहीद हो गया. शहीद जवान का नाम लांस नायक सुभाष चंद्र है.

अधिकारियों ने कहा कि लांस नायक सुभाष कुमार भीषण गोलीबारी में घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया, साथ ही आतंकवादियों को भी ''नुकसान'' हुआ. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम कर लिया गया है और शहीद का शव सेना को सौंप दिया गया है.

‘व्हाइट नाइट कॉर्प्स' ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “सतर्क सैनिकों ने तड़के तीन बजे बट्टल सेक्टर में घुसपैठ की फिराक में जुटे आतंकवादियों की गोलीबारी का माकूल जवाब देकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी.”

Op BATTAL Alert troops foiled an #infiltration bid by effectively engaging infiltrating #terrorists with effective fire in the #Battal Sector at 0300h. During the exchange of heavy fire, one braveheart has been injured. Operations are continuing. @adgpi @NorthernComd_IA

बल ने कहा, “दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी के दौरान एक सैनिक घायल हो गया था, अस्पताल में इलाज के दौरान सेना का जवान शहीद हो गया.. इलाके में अभियान जारी है.” सूत्रों के मुताबिक, हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने कृष्णाघाटी बेल्ट के बट्टल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सतर्क सैनिकों ने उनकी गतिविधियों को भांप लिया और त्वरित कार्रवाई की.

All Ranks of #WhiteKnightCorps salute the supreme #sacrifice of #Braveheart L/Nk Subhash Chander who laid down his life in the line of duty.#WhiteKnightCorps offers deepest condolences and stands firm with the bereaved family in this hour of grief.@adgpi@NorthernComd_IA pic.twitter.com/RgljiXv1p5