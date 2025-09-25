1 घंटे पहले ही वॉट्सऐप पर आ गया था पेपर, ITBP पेपर लीक कांड में 3 डायरेक्टर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ITBP की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से तीन डायरेक्टर कोलकाता से, एक कंसल्टेंट व एक प्रिंटर करने वाले को दिल्ली से पकड़ा गया है. जनवरी 2021 में ITBP कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) की लिखित परीक्षा पूरे देश के 13 शहरों में आयोजित हुई थी. इस परीक्षा में 46,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे. लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सऐप पर वायरल हो गया. बाद में जांच में साबित हुआ कि वायरल हुआ पेपर और असली प्रश्न पत्र बिल्कुल एक जैसे थे.

ITBP ने आंतरिक जांच में पेपर लीक की पुष्टि की और इसके बाद लोधी कॉलोनी थाने में केस दर्ज हुआ. पुलिस जांच में पता चला कि कोलकाता की एक एजेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री (IIP) को यह परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा दिया गया था. एजेंसी पर ही पेपर सेट करने से लेकर प्रिंटिंग और सुरक्षा तक की जिम्मेदारी थी.

जांच में खुलासा हुआ कि IIP के डायरेक्टर्स अमितव रॉय, शुभेंदु कुमार पॉल और जयदीप गोस्वामी ही इस पेपर लीक के पीछे थे. तीनों लगातार जांच से बचते रहे और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे. आखिरकार पुलिस टीम ने 19 सितंबर को कोलकाता में छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया और बाद में कोर्ट से पुलिस रिमांड भी मिली.

पूछताछ के दौरान इन लोगों ने कंसल्टेंट रोहित राज और प्रिंटर धर्मेंद्र की भूमिका का भी खुलासा किया. दोनों को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया. क्राइम ब्रांच का कहना है कि अभी जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि और कौन-कौन इस रैकेट में शामिल है.

ये भी पढ़ें-: बुलंदशहर की लवस्टोरी: पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया तो प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका को मार दी गोली और फिर…