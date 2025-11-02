ISRO ने लॉन्च किया देश का 'बाहुबली' सैटेलाइट CMS-03 , दुश्मनों पर कुछ यूं रखेगा नजर

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने CMS-03 (GSAT-7R) कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है. अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि लगभग 4,410 किलोग्राम वजन वाला यह सैटेलाइट भारत की धरती से भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में प्रक्षेपित किया गया सबसे भारी सैटेलाइट है. इसरो ने यह सैटेलाइट एलवीएम3-एम5 रॉकेट के जरिये प्रक्षेपित किया, जिसे इसकी भारी क्षमता के लिए ‘बाहुबली' का नाम दिया गया है.

अंतरिक्ष से दुश्मनों पर भारत रखेगा नजर

यह दावा किया जा रहा है कि सैटेलाइट का इस्तेमाल सैन्य निगरानी के लिए भी किया जाएगा, लेकिन इस मामले पर इसरो की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. दो ठोस मोटर ‘स्ट्रैप-ऑन' (एस200), एक द्रव प्रणोदक कोर चरण (एल110) और एक क्रायोजेनिक चरण (सी25) वाला यह तीन चरणीय प्रक्षेपण यान इसरो को जीटीओ में 4,000 किलोग्राम तक वजन वाले भारी संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्रदान करता है.

अंतरिक्ष में कैसे अपनी जगह औऱ मजबूत कर रहा है भारत

भारत ने बीते कुछ वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है. चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग से लेकर आदित्य-एल1 मिशन तक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने वैश्विक मंच पर अपनी वैज्ञानिक क्षमता का लोहा मनवाया है. अब भारत न केवल पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह भेजने में माहिर है, बल्कि गहरे अंतरिक्ष अभियानों में भी अपनी महारत हासिल करने में लगा है. प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी, अंतरिक्ष स्टार्टअप्स का उभार और वैश्विक सहयोग ने भारत को एक उभरती हुई अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है.

इसरो की पिछली बड़ी कामयाबी