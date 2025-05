इजरायल ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्‍त हमला किया है. इजरायल की ओर से करीब 30 लड़ाकू विमानों ने हूती के ठिकानों पर इस बड़े हमले को अंजाम दिया है. इजरायल ने एयरस्‍ट्राइक में यमन के बंदरगाह शहर हुदैदाह को निशाना बनाया है. यह घटना ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा तेल अवीव के मुख्य एयरपोर्ट के पास मिसाइल दागे जाने के एक दिन बाद हुई है. तस्वीरों में हुदैदाह पोर्ट पर आग का एक बड़ा गोला और आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है. वहीं इजरायल के हमले से कुछ देर पहले यमन के सना में अमेरिका ने हमला किया.

❗️ Frightening footage shows MASSIVE scale of Israeli airstrikes on Yemen



Apocalyptic fires rage



Smoke clouds tower into the sky https://t.co/ekjP7RuRXH pic.twitter.com/ce9MCPN6Yl