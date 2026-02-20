इंडिया AI समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, शर्ट उतार नारेबाजी, यूएस ट्रेड डील का कर रहे थे विरोध

भारत में मंडपम में चल रहे इंडिया एआई एक्सपो समिट में आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए. वो नारे लगाते हुए पवेलियन में पहुंचे और टीशर्ट उतारकर प्रदर्शन करने लगे.

10 कार्यकर्ताओं ने मचाया हंगामा

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि युवा कांग्रेस के करीब 10 कार्यकर्ता शोर मचाते हुए भारत मंडपम के एक पवेलियन में घुस गए और नारे लगाने लगे. पुलिस ने बताया कि करीब 10 लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे. उन्होंने बताया कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने बताया कि QR कोड से एंट्री लेकर सभी सदस्य पहुंचे थे. कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को तिलक मार्ग थाने ले जाया गया है.

#WATCH | Delhi: Indian Youth Congress workers staged a topless protest and chanted anti-Modi slogans at Bharat Mandapam



(Source: Indian Youth Congress)

5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया

पुलिस ने बताया कि इस मामले में 5 युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं.

#WATCH | On the protest by Indian Youth Congress workers at Delhi's Bharat Mandapam, BJP National Spokesperson Shehzad Poonawalla says, "Congress has once again proven that for them, AI isn't Ambitious India, Artificial Intelligence, Aspirational India. For them, AI is… pic.twitter.com/ygTASuLxC0 — ANI (@ANI) February 20, 2026

बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा

भारत मंडपम में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन की बीजेपी ने आलोचना की है. बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर साबित किया कि उनके लिए AI महत्वकांक्षी भारत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है. इनके लिए AI एंटी इंडिया है. ये आईएनसी ने ये एएनसी ये एंटी नेशनल कांग्रेस है. एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुटेरेस, टेक कंपनी के टॉप बॉस ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक सब तारीफ कर रहे हैं. यहां तक कि शशि थरूर ने भी बोला एआई समिट शानदार था. पर राहुल गांधी के इशारे पर एआई समिट पर शर्टलेस नहीं कैरेक्टरलेस होकर ब्रेनलेस होकर और इमोशनलेस होकर भारत का विरोध कर रही है. ये बीजेपी का विरोध नहीं है ये भारत की उपलब्धि का विरोध है. ये पहली बार नहीं है. यूपीआई में भी यही किया, कोरोना वैक्सीन के दौरान भी यही किया. मिशन सिंदूर में सेना का इसी प्रकार से विरोध किया. कांग्रेस बीजेपी का विरोध नहीं देश विरोध में उतर आई है.