गुजरात के अहमदाबाद में आज भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर भारतीय क्रिकेट टीम के फैन अरुण ने कहा, "जब भी अहमदाबाद में कोई मैच होता है, तो मैं मैच देखने के लिए, भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए अपने शरीर को तिरंगे में रंग लेता हू. भारत बनाम पाकिस्तान मैच सिर्फ़ क्रिकेट के बारे में नहीं है. यह उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है... शुभमन गिल शानदार फ़ॉर्म में हैं... विराट कोहली और रोहित शर्मा ने साबित कर दिया है कि वे सतर्क और सक्रिय हैं... मुझे उम्मीद है कि शुभमन गिल एक और शतक बनाएंगे."

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat | #ICCChampionsTrophy | On the India vs Pakistan match today, Arun, an Indian cricket team fan, says, "Whenever a match happens in Ahmedabad, I paint my body in the tricolours to attend the match, to cheer up the Indian team. India vs Pakistan match is… https://t.co/55a2KUHvJK pic.twitter.com/WkY2JDCDIA