मखाना बोर्ड के लिए किसानों से चर्चा करेंगे शिवराज सिंह चौहान, पीएम मोदी के दरभंगा दौरे की तैयारियों का ले रहे जायजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के दरभंगा पहुंचेंगे और ऐसे में उनके दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही है. जानकारी के मुताबिक वह यहां पर किसान सम्मान निधि की राशि का वितरण 9 करोड़ 80 लाख किसानों को करेंगे. इसके साथ ही मखाना बोर्ड का भी गठन किया जाएगा. इस बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "बिहार अद्भुत राज्य है. यहां का टैलेंट, यहां के मेहनती किसान और विशेषकर बिहार का मखाना सुपर फूड है. मखाना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है. फिलहाल मखाना उत्पादक किसान कई कठिनाइयों में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर किए जाने की कोशिश है और इसलिए ही इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है."

#WATCH | Darbhanga, Bihar: Union Minister Shivraj Singh Chouhan along with Bihar Deputy CM Samrat Chaudhary visited the National Makhana Research Centre and met Makhana farmers. pic.twitter.com/SwXZUJADwZ