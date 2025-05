ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फेक खबर पर चीन की सरकारी मीडिया को भारत की लताड़

नई दिल्ली: पाकिस्तान में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर गुमराह करने सूचनाओं की भरमार हो गई है. चीन का सरकारी मीडिया संस्थान ग्लोबल टाइम्स भी भारत के खिलाफ भ्रामक सूचनाएं फैलाने से पीछे नहीं रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्लोबल टाइम्स ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की पुरानी तस्वरों के साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भ्रामक रिपोर्ट चलाई. इसके बाद भारत ने भ्रामक सूचनाओं के लिए ग्लोबल टाइम्स की कड़ी आलोचना की है. चीन में भारतीय दूतावास ने ग्लोबल टाइम्स को सूचनाओं को आगे बढ़ाने से पहले अपने तथ्य और स्रोत की जांच करें.

भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "प्रिय ग्लोबल टाइम्स, हम आपको सलाह देंगे कि इस तरह की गलत सूचना को आगे बढ़ाने से पहले अपने तथ्यों को सत्यापित करें और अपने स्रोतों की जांच करें." चीन में भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कई पाकिस्तान समर्थक हैंडल आधारहीन दावे फैला रहे हैं, जो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं.

(1/n) Dear @globaltimesnews , we would recommend you verify your facts and cross-examine your sources before pushing out this kind of dis-information. https://t.co/xMvN6hmrhe