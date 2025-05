आंखोंदेखीः हमें लगा कि कुछ पटाखे फूट रहे... लोगों ने बताया रात में क्या देखा

'कल रात जैसे ही हमने खाना खाना शुरू किया, हमें कुछ धमाकों की आवाज़ सुनाई दी... सुबह करीब 4:30 बजे फिर से धमाके सुनाई दिए, लेकिन उन्हें भी हमारे सुरक्षा बलों ने बेअसर कर दिया. चिंता की कोई बात नहीं है. हमारे सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं. पाकिस्‍तान के हमले के बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो बॉर्डर पार के कई शहर सहम उठे. पाकिस्‍तान ने इस दौरान बॉर्डर पर काफी गोलीबारी की, जिसमें सीमावर्ती इलाकों में बसे लोगों के घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है. गोलीबारी और धमाकों की आवाज में बॉर्डर के नजदीक रह रहे लोगों की बीती रात कैसे गुजरी...? आइए जानते हैं, उन्‍हीं की जुबानी.

दुकान बंद की, तो गोलाबारी शुरू हो गई....

जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती कस्बे में पाकिस्तान की ओर से की गई अकारण गोलाबारी में वाहनों और दुकानों को नुकसान पहुंचा. जम्मू-कश्मीर के एक सीमावर्ती गांव के एक स्थानीय ने कहा, "कल रात जब हमने अपनी दुकान बंद की, तो गोलाबारी शुरू हो गई. आज सुबह मैंने देखा कि मेरी दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. ये बहुत ही बुरा हुआ है. यह मान लीजिए एक तरह से नागरिकों को निशाना बनाकर की गई हत्या जैसा है.'

जैसलमेर में आई विस्‍फोट की तेज आवाज...

गुरुवार रात जैसलमेर में भारतीय वायु रक्षा द्वारा पाकिस्तानी ड्रोन को निष्क्रिय किया गया. राजस्थान के एक स्थानीय ने कहा, '...सभी पाकिस्तानी मिसाइल को नष्ट कर दिया गया. अभी शांति का माहौल है. हम भारतीय वायुसेना और सेना के साथ हैं. रात में विस्फोट की बहुत तेज आवाज थी, लेकिन एक भी विस्फोट जमीन पर नहीं हुआ.'

हमें लगा कि कुछ पटाखे फूट रहे हैं...

राजस्थान के ही एक अन्‍य स्थानीय व्यक्ति ने बताया, 'जब रात 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, तो हमने धमाके सुने. पहले हमें लगा कि कुछ पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही घर की छत पर पहुंचे तो हमने असली बम देखे. हमें यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान ने जितने बम दागे, वे सभी निष्क्रिय कर दिए गए. हमारे मन में कोई डर नहीं है. मैं सभी को कहना चाहूंगा कि एकजुट रहें और सरकार के सभी निर्देशों का पालन करें.' कल रात जैसलमेर में भारतीय वायु रक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया.

मेरे घर के सामने का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त...

जम्मू-कश्मीर के एक स्थानीय ने कहा, 'पाकिस्तान की गोलीबारी से मेरे घर के सामने का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है. मेरे रिश्तेदारों के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं. उनका भी काफी नुकसान हुआ है. रात में बहुत भारी गोलाबारी हुई. हम देश और सेना के साथ हैं.' एक अन्‍य स्थानीय ने कहा '...कल रात पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया था, जिसके बाद ड्रोन उड़ने लगे और पूरी रात गोलीबारी जारी रही. हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है. हमें अपने प्रधानमंत्री और अपनी सेना पर भरोसा है. सभी ड्रोन को हमारी सेना ने बेअसर कर दिया. हमें अपने देश पर गर्व है. सीमा के पास तनाव है लेकिन बाकी जगह सुरक्षित हैं.'

भगवती वैष्णो देवी जम्मू में विराजमान हैं...

जम्मू और कश्मीर के एक स्थानीय निवासी ने कहा, 'कल रात जैसे ही हमने खाना खाना शुरू किया, हमें कुछ धमाकों की आवाज़ सुनाई दी. सुबह करीब 4:30 बजे फिर से धमाके सुनाई दिए, लेकिन उन्हें भी हमारे सुरक्षा बलों ने बेअसर कर दिया. चिंता की कोई बात नहीं है. हमारे सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं. भगवती वैष्णो देवी जम्मू में विराजमान हैं, डरने की कोई बात नहीं है. नागरिकों पर हमला करना कायरता के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि उनमें (पाकिस्तान में) हमारी सेना से लड़ने की हिम्मत नहीं है. वे बस इतना ही कर सकते हैं. हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और हमें उन पर गर्व है.'

हमने 3-4 ड्रोन देखे... जम्मू-कश्मीर के एक स्थानीय निवासी ने कहा, 'कल रात करीब 8 बजे हमने 3-4 ड्रोन देखे. जवाबी फायरिंग हुई, जो पूरी रात जारी रही. पाकिस्तान ने जो किया, वह सही नहीं है. हम डरे हुए नहीं हैं. यहां स्कूल बंद हैं.' बॉर्डर के नजदीक रहने वाले भारतीयों को यही लेकिन लोगों को भरोसा है कि वे सुरक्षित हैं, सेना पाकिस्‍तान के हर हमले को नाकाम कर देगी. भारी गोलीबारी के कारण सीमावर्ती इलाके लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई थी.