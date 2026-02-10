विज्ञापन
अब तक का सबसे बड़े रक्षा सौदा करने जा रहा भारत, 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मिल सकती है मंजूरी

अब तक का सबसे बड़े रक्षा सौदा करने जा रहा भारत, 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मिल सकती है मंजूरी. भारतीय नौसेना ने भी मरीन राफेल के लिए समझौता किया है.

अब तक का सबसे बड़े रक्षा सौदा करने जा रहा भारत, 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मिल सकती है मंजूरी
भारत करने जा रहा है बड़ी राफेल डील
  • भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों के समझौते पर हस्ताक्षर हो सकता है
  • भारतीय वायुसेना ने सरकार को 114 विमान खरीदने का प्रस्ताव भेजा था
  • माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इसी महीने समझौते पर मुहर लग सकती है
नई दिल्ली:

अब तक का सबसे बड़े रक्षा सौदा करने जा रहा भारत, 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मिल सकती है मंजूरी.  पिछले साल, भारतीय वायु सेना ने रक्षा मंत्रालय को 114 और राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा था.

इसी महीने हो सकता है हस्ताक्षर

सूत्रों के अनुसार, भारत और फ्रांस इस महीने ही 114 लड़ाकू जेट के अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. पिछले साल अप्रैल में, भारत ने भारतीय नौसेना को और अधिक ताकत देने के लिए फ्रांस के साथ 26 राफेल-मरीन लड़ाकू जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक समझौता किया था.

नौसेना की भी हुई है डील 

यह खरीद अंतर-सरकारी समझौते के तहत की जाएगी, जिससे बिना किसी मध्यस्थ के सीधे विमानों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी. 22 सिंगल-सीटर जेट और चार टू-सीटर प्रशिक्षण विमानों के लिए समझौता किया गया है, जिनकी आपूर्ति 2031 तक पूरी होने की उम्मीद है.

जून में, डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के बॉडी के निर्माण के लिए चार उत्पादन हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो देश की एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

