भारत की एयर स्ट्राइक, अमृतसर समेत कई एयरपोर्ट किए गए बंद, स्कूल भी बंद

भारत द्वारा पाकिस्तान में नौ आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद, स्पाइसजेट और अन्य एयरलाइनों ने भारत के उत्तरी हिस्से में कई हवाई अड्डों के लिए उड़ान संबंधी सलाह जारी की. एयर इंडिया और इंडिगो ने घोषणा की कि उड़ानें प्रभावित होंगी, साथ ही यात्रियों से यात्रा से पहले अपडेट की जांच करने का आग्रह किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपडेट में, एयरलाइनों ने बताया कि धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर के हवाई अड्डे अगली सूचना तक बंद रहेंगे. साथ ही कहा कि डिपार्चर, अराइवल और दूसरी उड़ानें भी प्रभावित होंगी.

एक ट्वीट में, एयर इंडिया ने यह भी बताया कि राजकोट, भुज और जामनगर की उड़ानें 7 मई को कम से कम दोपहर 12 बजे तक प्रभावित रहेंगी.

