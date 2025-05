मेघालय के मुख्यमंत्री ने की'ऑपरेशन सिंदूर' की सराहना, कहा- आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं...

मेघालय के मुख्यमंत्री (Meghalaya Chief Minister) कोनराड के. संगमा (Conrad Sangma) ने पाकिस्तान (Pakistan) और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई की बुधवार को सराहना की है. संगमा से सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ‘‘ भारत याद रखता है और भारत जवाबी कार्रवाई करता है. आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है. जय हिंद.'

भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार एवं बुधवार की दरमियानी रात पाकिस्तान एवं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना शामिल है.

#OperationSindoor

India remembers and India fights back. There is no room for terrorism.

