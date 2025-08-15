लाल किले से पीएम मोदी का ट्रंप को छोटी लकीर, बड़ी लकीर वाला जवाब

Independence Day 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुनिया के तमाम देशों को बड़ा मैसेज दिया. पीएम मोदी ने बताया कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और दुनिया में बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है. इस मौके पर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इशारों ही इशारों में करारा जवाब दिया और छोटी लकीर-बड़ी लकीर का जिक्र किया.
अपनी लकीर को करना है लंबा
पीएम मोदी ने ट्रंप को इशारों में जवाब देते हुए कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें. मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि किसी दूसरे की लकीर को छोटी करने में हमें अपनी उर्जा नहीं खपानी है. हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है. हम अपनी लकीर लंबी करते हैं, तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी. वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनोंदिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि उन संकटों पर रोते बैठने की जरूरत नहीं है, तब हिम्मत के साथ अपनी लकीर को लंबी करें. मैं 25 साल के अपने शासन के अनुभव से कहता हूं कि यह रास्ता हमने चुन लिया तो कोई स्वार्थ हमने अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता है.
आत्मनिर्भर होना जरूरी
पीएम मोदी ने अमेरिका की मनमानी के बीच आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपया, पैसा, पाउंड डॉलर तक नहीं है. इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है. आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा है. जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है, तो सामर्थ्य भी क्षीण होने लगता है. इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए और बनाए रखने लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूर है.
