"शानदार जीत...": राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने टीम इंडिया को टी-20 चैंपियन बनने पर दी बधाई

T20 World Cup 2024 Final: केनसिंग्टन ओवल में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप-2024 के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर टी20 विश्व कप जीत लिया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM मोदी सहित देश के कई नेताओं ने भारत की शानदार जीत पर बधाई संदेश जारी किया है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "टी20 विश्व कप जीतने के लिए टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई. कभी न हार मानने की भावना के साथ, टीम ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया. फाइनल मैच में यह असाधारण जीत थी. शाबाश, टीम इंडिया! तुम पर हमें है नाज!"

My heartiest congratulations to Team India for winning the T20 World Cup. With the never-say-die spirit, the team sailed through difficult situations and demonstrated outstanding skills throughout the tournament. It was an extraordinary victory in the final match. Well done, Team… — President of India (@rashtrapatibhvn) June 29, 2024

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''चैंपियंस! हमारी टीम शानदार अंदाज में टी-20 विश्व कप लेकर आई है. हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है.''

उन्होंने उस रोमांचक मैच को ऐतिहासिक बताया जिसमें भारत ने दृढ़ निश्चयी दक्षिण अफ्रीकी टीम को मात दी. प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ से अधिक भारतीय हमारे सभी क्रिकेटर्स के प्रदर्शन पर गर्व महसूस कर रहे हैं. नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उन्होंने मैदान में कप जीता है, और देश के हर गांवों और गलियों में करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है क्योंकि इसमें कई देशों की टीम ने हिस्सा लिया था.

This match was HISTORIC. 🇮🇳 🏏 🏆 pic.twitter.com/HhaKGwwEDt — Narendra Modi (@narendramodi) June 29, 2024

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, "भारतीय क्रिकेट टीम की क्या अविश्वसनीय जीत और उपलब्धि है!

भारतीय टीम ने #T20WolrdCupFinal में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया है! भारत के टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने से पूरा देश खुश है! इसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई.

Congratulations to the Indian cricket team for… pic.twitter.com/aUNUJQXVK3 — Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 29, 2024

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "विश्व विजेता टीम को बधाई. हमारे राष्ट्र के लिए एक गौरवशाली क्षण. हमारे खिलाड़ियों ने बेजोड़ टीम भावना और खेल कौशल के साथ पूरे #T20WorldCup में शानदार प्रदर्शन किया. उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर राष्ट्र गर्व से फूला हुआ है. शाबाश"

Well done 👏#INDvSA — Amit Shah (@AmitShah) June 29, 2024

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टीम इंडिया की शानदार जीत पर कहा, "विश्व कप की शानदार जीत और पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए टीम इंडिया को बधाई! सूर्या, क्या शानदार कैच है! रोहित, यह जीत आपके नेतृत्व का प्रमाण है. राहुल, मैं जानता हूं कि टीम इंडिया को आपके मार्गदर्शन की कमी खलेगी. नीले रंग के शानदार पुरुषों ने हमारे देश को गौरवान्वित किया है."

The spectacular Men in… pic.twitter.com/lkYlu33egb — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 29, 2024

टीम इंडिया की जीत पर CM योगी ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है.

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पोस्ट में टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है.

Many Congratulations to the Men in Blue for their impressive display of talent and dedication. Virat Kohli, Axar Patel and Arshdeep Singh shone through the match. Every Indian is proud of this incredible… pic.twitter.com/lXI8eZFL2n — Mallikarjun Kharge (@kharge) June 29, 2024

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "Hurrah ! शानदार टीम इंडिया ! भारत ने 13 साल बाद T-20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. यह पूरे देश के लिए बहुत खुशी का मौका है. सभी देशवासियों और हमारे सभी खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई."

सभी देशवासियों और हमारे सभी खिलाड़ियों को बहुत-बहुत बधाई।#T20WorldCup pic.twitter.com/YipI67mOh0 — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 29, 2024

आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हरा दिया. रोहित शर्मा एंड कंपनी 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी घर लेकर आई और 2011 के बाद भारत की पहली विश्व कप जीत है.

भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है. भारतीय टीम ने साल 2007 में इससे पहले विश्व कप अपने नाम किया था. भारत की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 76 रनों की पारी खेली. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया है. फाइनल का मुकाबला काफी रोमांचक रहा और भारत ने आखिरी गेंद पर मैच अपने नाम किया.