IND Vs PAK: तेंदुलकर ने कहा- भारतीय गेंदबाज हमारी आंखों के तारे, सोशल मीडिया पर पाक की भारी फजीहत

India vs Pakistan Cricket Match: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के नासाउ काउंटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुए क्रिकेट मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया. भारत ने ग्रुप स्टेज की लगातार दूसरी जीत हासिल की. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने वाली भारतीय टीम के सारे विकेट 119 रनों पर ढह गए थे. पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 120 रनों का लक्ष्य था. इसके बाद यह मैच पाकिस्तान के खाते में जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन आखिरी के छह ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया. उन्होंने मैच पलट दिया और आखिरी में 6 रन से टीम इंडिया ने मुकाबला अपने नाम कर लिया. भारतीय टीम की इस रोमांचक जीत पर सोशल मीडिया पर भारी तादाद में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा- ''भारत बनाम पाकिस्तान. नया महाद्वीप, वही नतीजा. टी20 भले ही बल्लेबाजों का खेल हो, लेकिन न्यूयॉर्क में आज गेंदबाज हमारी आंखों के तारे थे. क्या रोमांचक मैच था! शानदार माहौल और अमेरिका में हमारे शानदार खेल का शानदार प्रदर्शन. भारत शानदार खेला.''

India vs Pakistan. New continent, same result 😛



T20 may be a batters' game, but in New York, bowlers were the Apple of our eyes today.



What a thrilling match! Great atmosphere and a wonderful exhibition of our great game in America. Well played, India 🇮🇳 😊#INDvPAK… pic.twitter.com/tdVVREclVp