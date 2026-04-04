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मिडिल ईस्ट जंग से महंगी हो रही हवाई यात्रा, एविएशन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी का ट्रैवल एजेंटों ने बताया असर

राहत ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर नाज़िम अली ने कहा, उनकी एजेंसी मिडिल ईस्ट के लिए कई बुकिंग्स संभालती है. वे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं या उनका समय बदला जा रहा है. टिकटों के दाम बढ़ गए हैं. कुछ मामलों में, किराया बढ़कर 60,000 रुपये तक पहुंच गया है.

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मिडिल ईस्ट जंग से महंगी हो रही हवाई यात्रा, एविएशन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी का ट्रैवल एजेंटों ने बताया असर
मिडिल ईस्ट जंग से महंगी हो रही हवाई यात्रा.
नई दिल्ली:

ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच चल रहे जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. तेल, गैस सहित कई जरूरी सामानों की कमी होने लगी है. जंग की शुरुआत के साथ ही हवाई उड़ान पर प्रभाव पड़ना शुरू हुआ था. एयरपोर्ट पर हमले और कई देशों का एयर स्पेस बंद होने से लंबे समय तक उड़ाने प्रभावित हुई. हवाई उड़ानों का पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर अब हवाई यात्रा पर भी पड़ रहा है. कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ गई हैं. इससे एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें भी बढ़ गई हैं. आशंका है कि हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं. लेकिन फिलहाल, घरेलू यात्रियों को कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने इस असर को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शुरुआती आंकड़ों से पता चला कि ATF की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है. इससे टिकट महंगे होने की चिंताएं बढ़ गईं. बाद में, सरकार ने कहा कि घरेलू एयरलाइंस के लिए यह बढ़ोतरी धीरे-धीरे की जाएगी. 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि ATF की कीमतें कच्चे तेल के वैश्विक रुझानों के अनुसार बदलती हैं. फिर भी, इस बढ़ोतरी का केवल एक हिस्सा ही घरेलू एयरलाइंस पर लागू किया जाता है.

एविएशन फ्यूल की लागत बढ़ रही, ट्रैवल एजेंट्स को आ रही दिक्कतें

ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष अनिल कालसी ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की कीमतों की रियल-टाइम जांच भी करके दिखाई. उनका कहना है कि इस संघर्ष का असर कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों पर पड़ा है. इससे एविएशन फ्यूल की लागत बढ़ रही है. उनका कहना है कि सरकार ने फिलहाल घरेलू उड़ानों पर पड़ने वाले इस असर को सीमित कर दिया है. ट्रैवल एजेंट्स को अभी से ही दिक्कतें आने लगी हैं.

घरेलू उड़ानों के किराए अभी स्थिर, लेकिन इंटरनेशनल की बढ़ी कीमत

उन्होंने आगे बताया कि घरेलू उड़ानों के किराए फिलहाल स्थिर हैं. लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पहले से ही महंगी हो गई हैं. नई दिल्ली से लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और मॉरीशस जाने वाले टिकटों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है. कुछ मामलों में, कीमतें दो से तीन लाख रुपये, या यहाँ तक कि 19 लाख रुपये तक पहुंच गई हैं. अगर यही सिलसिला जारी रहा, तो घरेलू उड़ानें भी महंगी हो सकती हैं. यह एविएशन सेक्टर के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है.

राहत ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर ने कहा- टिकटों के दाम बढ़ गए

राहत ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर नाज़िम अली ने कहा, उनकी एजेंसी मिडिल ईस्ट के लिए कई बुकिंग्स संभालती है. वे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं या उनका समय बदला जा रहा है. यात्रा की योजनाएं बिगड़ रही हैं. अभी सिर्फ कुछ ही फ्लाइट्स चल रही हैं. नई दिल्ली से सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट्स अभी भी चल रही हैं. हमलों की वजह से कई दूसरे रूट्स भी प्रभावित हुए हैं.

उन्होंने यह भी बताया टिकटों के दाम बढ़ गए हैं. कुछ मामलों में, किराया बढ़कर 60,000 रुपये तक पहुंच गया है. यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. होटलों की बुकिंग कैंसिल हो रही है. उन्हें सब कुछ दोबारा बुक करना पड़ रहा है.

कई यात्री दिल्ली में फंसे हुए हैं. फ्लाइट्स बार-बार कैंसिल हो रही हैं. लोग परेशान और चिंतित हैं. यह ट्रैवल एजेंट्स और यात्रियों, दोनों के लिए एक बड़ा संकट बनता जा रहा है. अगर हालात ऐसे ही रहे, तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है.

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