6 बजकर 52 मिनट और तेज धमाका.. दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन

दिल्ली के दिल कहे जाने वाले लाल किले के करीब शाम 7 बजे का वक्त था. अचानक से शांत दिख रही दिल्ली के इस इलाके में बहुत तेज धमाका होता है. आसपास का पूरा इलाका धुआं से भर जाता है. हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई. हर तरफ अफरा-तफरी मच गई. लाल किला मेट्रो के गेट नंबर वन के पास ये धमाका हुआ है. दिल्ली दमकल विभाग ने बताया कि करीब 7 बजकर 10 मिनट के पास उनके पास कॉल आती है कि इलाके में एक धमाका हुआ है. इसके तुरंत बाद दमकल की 7 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेज गया. घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से पूरे घटना की जानकारी ली है.

लालकिले के पास एक आई 20 कार रेडलाइट पर आती है और उसमें भयानक ब्लास्ट हो जाता है. जिस वक्त धमाका होता है, उस वक्त कार के अंदर लोग सवार होते हैं. कार में बैठे लोग इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं. आसपास की गाड़ियों को भारी नुकसान होता है. बड़ा सवाल यही है कि यह कार किसकी थी?

दिल्ली में लाल किले के पास कार में ब्लास्ट के बाद कैसा है मंजर, देखें VIDEO

6 बजकर 52 मिनट पर धमाका

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि करीब 6 बजकर 52 मिनट पर अचानक से बड़ा धमाका होता है. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की मौत हुई और कुछ लोग घायल भी हुए हैं. पुलिस कमिश्नर ने लाल बत्ती पर एक धीरे-धीरे चलती हुई गाड़ी आई और फिर वहां धमाका होता है. जब धमाका हुआ तो आसपास 5-6 गाड़ियों में आग लग गई. इसके बाद घटनास्थल का मंजर काफी भयावाह था. बताया जा रहा है कि एक इको कार में ये धमाका हुआ था. बीच सड़क पर हर तरफ बर्बादी के निशां दिखाई दे रहे थे. कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थीं.

घायलों को तुरंत LNJP अस्पताल ले जाया गया

जैसे ही धमाका हुआ उसके तुरंत बाद घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया. जहां धमाका हुआ वहां पूरे घटनास्थल पर काले निशान पड़ गए हैं. चश्मदीदों ने बताया कि घायल लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर और मेडिकल सर्विस के लोग घायलों को

तुरंत घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

जैसे ही धमाके की खबर पुलिस तक पहुंची सभी आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए. तुरंत ही घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई. आग बुझाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियों को वहां भेजा गया. घटना के बाद चश्मदीदों ने बताया कि काफी दूर तक धमाके के निशां दिखाई दिए. गाड़ियों के शीशे टूट गए.

चश्मदीदों ने क्या बताया

धमाके वाली जगह से कुछ दूर रहने वाले एक निवासी राजधर पांडेय ने बताया कि मैंने अपने घर के करीब आग देखा. जल्दी में ही इसके बारे में जानकारी लेने के लिए नीचे आया. धमाके की आवाज काफी तेज थी. एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि मैंने अपने जीवन इतना तेज धमाका नहीं सुना था. मुझे लगा मैं भी मरना वाला हूं.

ब्लास्ट कैसे हुआ, अभी जानकारी नहीं

हालांकि, ब्लास्ट कैसे हुआ इसकी आधिकारिक जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है. लेकिन इस धमाके के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है.



गृह मंत्री ने की अधिकारियों से बात

गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली धमाकों को लेकर अधिकारियों से बात की है. शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करके हालात की जानकारी ली. इसके अलावा उन्होंने खुफिया ब्यूरो के चीफ से भी बात की है. घटनास्थल पर एनआईए की टीम भी पहुंच गई है. इसके अलावा एनएसजी टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है.

