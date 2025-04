RJD प्रमुख लालू यादव की अब कैसी है तबीयत? दिल्ली एम्स से आई ये बड़ी अपडेट

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का फिलहाल दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है. लालू प्रसाद यादव को देर रात एम्स अस्पताल के कार्डियोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस सेंटर विभाग में भर्ती कराया गया है. अस्पताल से जुड़े सूत्रों के अनुसार लालू यादव को पीठ में सूजन के साथ-साथ कई तरह की समस्याएं हैं. उन्हें बुधवार शाम को पहले पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां से प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया.

दिल्ली एम्स में लालू यादव का उपचार डॉक्टर राकेश यादव की देखरेख में हो रहा है. लालू यादव जल्द से जल्द ठीक हो जाएं इसके लिए परिजनों से लेकर उनके समर्थक लगातार दुआएं कर रहे हैं. डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है. लेकिन डॉक्टर उन्हें अगले कुछ दिन अस्पताल में ही रहने की सलाह दे रहे हैं. आपको बता दें कि लालू यादव की बुधवार सुबह एकाएक तबयीत बिगड़ गई थी. जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया था.

#WATCH | RJD supremo and former CM Lalu Prasad Yadav admitted to Paras Hospital; party leader and his son Tejaswi Yadav says, "...He is normal at present, he will be taken to the Delhi AIIMS soon for further treatment... 'Lalu Yadav kaleje wale aadmi hain'...Soon, he will be fit… https://t.co/On0AKsqMHu pic.twitter.com/7zyxzheycY