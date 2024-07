दिल्ली कोचिंग सेंटर मामले की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने समिति का गठन किया, 30 दिन में देगी रिपोर्ट

गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के पुराने राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है. समिति तीन छात्रों की हुई मौत के कारणों की जांच करेगी. इसके साथ इस मामले की जिम्मेदारी तय करेगी. वह उपाय भी सुझाएगी और नीति में बदलाव की सिफारिश करेगी. इस समिति में अतिरिक्त सचिव (MoUHA), प्रमुख सचिव (गृह), दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, अग्निशमन के सलाहकार होंगे. गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी संयोजक के रूप में होंगे. यह समिति 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

The committee will have Additional Secretary, MoUHA, Principal Secretary (Home), Delhi Govt, Special CP, Delhi Police, Fire Advisor and JS, MHA as Convener.

It will submit its report in 30 days. (2/2)