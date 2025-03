Holi 2025: बरसाना से बीकानेर और कुल्लू से कलकत्ता तक... देश पर चढ़ा होली का रंग, देखें Video

Holi 2025: देश पर होली का रंग चढ़ने लगा है. पूरे देश से अलग-अलग शहरों से होली के रंग में नहाए लोगों की तस्वीरें और वीडियो सामने आई है, जिससे पूरा देश होली के रंग में रंगा नजर आ रहा है. यूपी के वृंदावन की होली पूरी दुनिया में मशहूर हैं. यहां की लठ्ठमार होली काफी मशहूर है. होली से एक दिन पहले ही यहां के लोग रंगों में डूबे नजर आ रहे हैं.

#WATCH | Uttar Pradesh | Widows at Vrindavan celebrated festival of colours - Holi, yesterday



In Vrindavan, a city deeply associated with lord Krishna, 'Widows' Holi' - a distinctive cultural celebration has become a symbol of transformative change and stands as a vibrant… pic.twitter.com/DhNKgJsCug — ANI (@ANI) March 13, 2025

बरसाना हो या बीकानेर, कुल्लू हो या कलकत्ता पूरा देश होली के रंग चढ़ा नजर आ चुका है. होली के अलग-अलग राज्यों से आए वीडियो को देखें इस स्टोरी में.

Uttar Pradesh: Spiritual leader Devkinandan Thakur celebrates Holi along with the devotees in Mathura pic.twitter.com/zPFMrvErVW — IANS (@ians_india) March 13, 2025

दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनाई है. हम दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम दिल्ली को विकास के रंग में रंगेंगे..

#WATCH | Delhi | BJP MP Manoj Tiwari says, "...We have formed the govt in Delhi under the leadership of CM Rekha Gupta. We want to assure the people of Delhi that we will implement all of PM Modi's guarantees..." pic.twitter.com/JyPginDsS9 — ANI (@ANI) March 13, 2025

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा, "सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं. होली सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए... इस साल का हमारा बजट बहुत अच्छा था, बहुत समावेशी बजट था...हर वर्ग के लिए बहुत कुछ दिया गया है...हर क्षेत्र के लिए बड़ी-बड़ी सौगातें दी गई हैं..."



देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं संग होली खेली. इस दौरान उन्होंने कहा, "हम अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाते रहें और इस संस्कृति को हमें लगातार आगे बढ़ाते जाना है. मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं...विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में उत्तराखंड भी अपना योगदान देगा..."

जैसलमेर के सेना के जवानों ने भी होली खेली. इस दौरान सभी आपस में बड़ी खुशी से नाचते-गाते नजर आए.

#WATCH | Jaisalmer, Rajasthan | BSF personnel posted at the India-Pakistan border in Jaisalmer shower 'Gulal' and participate in celebrations ahead of the Holi festival tomorrow. pic.twitter.com/aeDNmfrnom — ANI (@ANI) March 13, 2025

बीकानेर के करणी माता मंदिर में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली. यह मंदिर चूहों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है.

Bikaner, Rajasthan: The Karni Mata Temple, known as the 'Temple of Rats,' hosted the Phag Utsav. Devotees from Jaipur, Jodhpur and Bikaner played Holi with flowers as abeer and gulal filled the air. Artists performed Chirja, bhajans and Phag songs pic.twitter.com/yrJ2YVfQcv — IANS (@ians_india) March 13, 2025

अमृतसर के इस्कॉन टेंपल में होली का रंग चढ़ा दिखा. यहां लोग खुशी से नाचते-गाते नजर आए.