महिलाओं को 2 हजार, बुजुर्गों को 6 हजार... हरियाणा में कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातें

Haryana Congress Manifesto 2024: हरियाणा में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है. कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा जनता के सामने खोल दिया है. हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 7 गारंटी जारी कर दी हैं. जिसमें महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों और किसानों का खास ख्याल रखा गया है. हर एक वर्ग को लुभाने की कोशिश कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है.

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है. सात वादे, पक्के इरादे के नाम से गारंटी जारी की हैं. कांग्रेस ने हरियाणा की जनता से सात बड़े वादे किए हैं. जिसमें हर एक वर्ग पर फोकस किया गया है. कांग्रेस की यह गारंटी जनता को कितना पसंद आती हैं, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा.

Haryana Congress chief Udai Bhan says, 'Congress government in Haryana will provide Rs 2000 per month to every woman above 18 years to empower them. LPG gas cylinders in Rs 500. Rs 6,000 pension to senior citizens. Old Pension scheme will be restored. 2 lakh vacant…