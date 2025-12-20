Kashmir Weather: कश्मीर जाने वाले सावधान! तुरंत पढ़ लें ये एडवायजरी, वरना बीच सड़क पर जब्त हो सकती है आपकी गाड़ी

Srinagar News: कश्मीर घाटी में मौसम (Kashmir Weather in December) का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग (IMD) ने बारिश और भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. इसके बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. पर्यटकों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए SDM गुलमर्ग ने शनिवार को टंगमार्ग-गुलमर्ग रोड (Tangmarg-Gulmarg Road) के लिए एक विशेष ट्रैफिक एडवायजरी (Advisory) जारी की है.

इन वाहनों पर लगा प्रतिबंध

प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, बर्फबारी शुरू होते ही टंगमार्ग से गुलमर्ग और वापसी के मार्ग पर भारी और बिना एंटी-स्किड चेन वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है. एसडीएम गुलमर्ग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है. बर्फबारी के दौरान इस मार्ग पर सड़कों पर जबरदस्त फिसलन हो जाती है, जिससे गाड़ियां अनियंत्रित होकर हादसों का शिकार हो जाती हैं. प्रशासन ने ड्राइवरों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जोखिमपूर्ण यात्रा से बचें.

SDM गुलमर्ग का कहना है कि यह प्रतिबंध बारिश या बर्फबारी शुरू होने पर लागू होगा और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में अगले आदेश तक लागू रहेगा.

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

एडवायजरी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार टंगमार्ग, एसएचओ टंगमार्ग और एसएचओ गुलमर्ग को मौके पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई भी ड्राइवर इस आदेश की अवहेलना करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वाहन जब्त किया जा सकता है.

पर्यटकों के लिए जरूरी सलाह

गुलमर्ग जाने वाले पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे निकलने से पहले मौसम की ताजा जानकारी लें और केवल उन्हीं वाहनों का उपयोग करें जिनमें बर्फ पर चलने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण (जैसे एंटी-स्किड चेन) लगे हों.

ये भी पढ़ें:- अखिलेश यादव की वो '4 शहरों' वाली लिस्ट, जिसने दिल्ली तक मचाई हलचल; अहीर रेजिमेंट पर फिर अड़े