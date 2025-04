गुजरात के जामनगर में जगुआर विमान क्रैश, एक पायलट की मौत, एक घायल

गुजरात के जामनगर जिले के सुवरडा गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एयरफोर्स का लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश हो गया है. इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है जबकि पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है. आसपास का इलाका आग की चपेट में आ गया है और एसपी, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

विमान क्रैश होने के बाद का एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पायलट जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और उसके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा है. आसपास विमान के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और आग लगी हुई है. हादसे के बाद इलाके में धुएं का गुबार फैल गया. साथ ही विमान के टुकड़े दूर तक जाकर गिरे हैं. मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई है.

पुलिस अधीक्षक प्रेमसुख देलू ने कहा कि भारतीय वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान जामनगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. एक पायलट सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

डेलू ने कहा, "हादसे से पहले एक पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकल गया, जबकि दूसरा अभी भी लापता है. क्रैश लैंडिंग के बाद विमान में आग लग गई. पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं और लापता पायलट की तलाश शुरू कर दी है.

#WATCH | Gujarat | Ketan Thakkar, Collector Jamnagar, says, "An aircraft of the Air Force has crashed in the district of Jamnagar. One pilot has been rescued and shifted to hospital. The fire team is present at the spot and has doused the fire. Air Force team, fire team, Police… https://t.co/9moCo6JPUu pic.twitter.com/aGiNtK6Srw