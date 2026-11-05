उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आठ साल बाद आज छात्रसंघ चुनाव हो रहा है. वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है. मुख्य छात्रसंघ और वीमेंस कॉलेज के कुल 24,822 वोटर्स अपने प्रतिनिधि चुनेंगे.देश के कई हिस्सों में बीजेपी आज लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसमें अमित शाह,नितिन नबीन समेत तमाम नेता शामिल होंगे.दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की सर्दी पड़ने का दौर आने वाला है. दिवाली से पहले ही गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है. ग्रेटर नोएडा का गौर चौक अंडरपास 5 नवंबर से तीन दिन के लिए ट्रायल रन के लिए खोल दिया गया है.उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक शहर मथुरा, अयोध्या और काशी के मंदिरों को बम धमाकों से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं.अमेरिका में मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी माना है कि पार्टी को ईरान के साथ युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ा है.अमेरिका मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने माना है कि पार्टी को ईरान के साथ युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ा है.

ये भी पढ़ें-ट्रंप के रक्षा मंत्री की जाएगी कुर्सी? ईरान जंग ने दिलाई चुनावी हार, अब पीट हेगसेथ पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी

ये भी पढ़ें-मथुरा, अयोध्या, काशी के मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूल और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट भी निशाने पर

ALL LIVE UPDATES...