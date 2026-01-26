शिर्डी में महादान: साईं चरणों में एक ही दिन में चढ़ा 3.18 करोड़ का चढ़ावा, NRI भक्त ने दिया सोने का मुकुट

शिर्डी के साईं बाबा दरबार में रविवार को दान की भारी वर्षा देखने को मिली, जहां महज एक दिन में कुल 3 करोड़ 18 लाख रुपये का महादान अर्पित किया गया. गणतंत्र दिवस के लंबे सप्ताहांत के कारण उमड़ी भक्तों की भारी भीड़ के बीच, अमेरिका के एक NRI श्रद्धालु ने बाबा को सवा करोड़ रुपये की कीमत का भव्य स्वर्ण मुकुट भेंट किया. इसके साथ ही, एक प्रमुख बैंक ने अपने सीएसआर फंड से साईं संस्थान को चिकित्सा सुविधाओं के लिए 1 करोड़ 93 लाख रुपये की बड़ी राशि दान में दी है. भक्तों की अटूट श्रद्धा और 'बाबा हजार हाथों से लौटाते हैं' के विश्वास के चलते शिर्डी की दान राशि ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है.

भक्तों की भारी भीड़

गणतंत्र दिवस के लंबे सप्ताहांत (Long Weekend) के कारण शिर्डी में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जिससे दान राशि में यह बड़ा उछाल आया. शिरडी में दान का इतिहास और औसत रिकॉर्ड की बात करें तो शिर्डी साईं बाबा संस्थान को हर साल औसतन 400 करोड़ से 600 करोड़ रुपये का चढ़ावा मिलता है. सामान्य दिनों में मंदिर को प्रतिदिन 10 लाख से 25 लाख रुपये तक का नकद दान मिलता है, जो त्योहारों और छुट्टियों (जैसे गुरुवार या लॉन्ग वीकेंड) पर बढ़कर 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है.

स्वर्ण और रजत भंडार

संस्थान के पास लगभग 400 किलो से अधिक सोना और 5,000 किलो से अधिक चांदी का भंडार है. मंदिर का सिंहासन और गुंबद भी सोने से मढ़े हुए हैं. वहीं हर साल लगभग 10 से 15 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त होते हैं, क्योंकि दुनिया भर में साईं बाबा के अनुयायी फैले हुए हैं.