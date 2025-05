गोवा के शिरगांव में भगदड़ मामले में कई अधिकारियों का तबादला, 7 लोगों की हुई है मौत

Goa Shirgaon Jatra Stampede: गोवा के शिरगांव में श्री लैराई जात्रा के दौरान हुई भगदड़ मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए डीएम, एसपी और डीएसपी समेत कई अधिकारियों का तबदला कर दिया है. बता दें कि इस दुर्घटना में 6 लोगों की जान गई है और करीब 70 लोग घायल हुए है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए है, जिसके बाद सरकार ने कलेक्टर समेत कई अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है.

गोवा सरकार ने जिला कलेक्टर स्नेहा गिट्टे, पुलिस अधीक्षक (उत्तर) अक्षत कौशल, पुलिस उपाधीक्षक (बिचोलिम) जिवबा दलवी, उप कलेक्टर (बिचोलिम) भीमनाथ खोरजुवेकर और पुलिस निरीक्षक दिनेश गडेकर को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया है. कुल 4 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया गया है. राज्य राजस्व सचिव संदीप जैक्स की अध्यक्षता में एक तथ्य-खोज समिति भी गठित की गई है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वर्मा शर्मा, राज्य परिवहन निदेशक परिमल अभिषेक और दक्षिण गोवा के एसपी टीकम सिंह वर्मा सदस्य हैं.

पीएम ने कहा कि "गोवा के शिरगांव में भगदड़ के कारण हुई मौतों से दुखी हूं. अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है."

Saddened by the loss of lives due to a stampede in Shirgao, Goa. Condolences to those who lost their loved ones. May the injured recover soon. The local administration is assisting those affected: PM @narendramodi