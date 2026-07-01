नए आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने संभाली भारतीय सेना की कमान, बताया अपना 'VIJAY' विजन

भारतीय सेना के नए प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने पदभार संभाल लिया है. पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि अब सेना के आधुनिकीकरण और नई तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. जनरल सेठ ने 'VIJAY' के जरिए अपनी 5 प्राथमिकताएं बताई हैं. जनरल धीरज सेठ सेना की आर्मर्ड रेजिमेंट से आते हैं.



जनरल धीरज सेठ ने कहा कि सेना प्रमुख बनना उनके लिए गर्व और विनम्रता का क्षण है. उन्होंने कहा कि उन पर भरोसा जताकर भारतीय सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ये उनके लिए सम्मान की बात है.

शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

कार्यभार संभालने के साथ जनरल सेठ ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि उनका साहस और समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा.

'VIJAY' के जरिए बताईं पांच प्राथमिकताए

जनरल धीरज सेठ के पहले सम्बोधन में उन्होंने 'VIJAY' का जिक्र किया जिसने सबका ध्यान खींचा. उन्होंने सेना प्रमुख अपनी प्राथमिकताओं को 'VIJAY' नाम दिया. उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर सेना आगे बढ़ेगी. उन्होंने विजय का मतलब भी बताया.

V - Vigilance (सतर्कता): सीमाओं की सुरक्षा और हर समय ऑपरेशनल तैयारी बनाए रखना.

I - Innovation and Transformation (नवाचार और बदलाव): नई तकनीक अपनाना और बदलते युद्ध के अनुसार सेना को तैयार करना.

J - Jointness and Integration (संयुक्तता और एकीकरण): सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाना। साथ ही पूरे देश की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना.

A - Atmanirbharta (आत्मनिर्भरता): स्वदेशी तकनीक और उपकरणों के दम पर सेना को और मजबूत बनाना.

उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य स्वदेशी समाधानों से युद्ध में विजय प्राप्त करना होगा.

Y -Yodha First (योद्धा पहले): अग्निवीर से लेकर पूर्व सैनिकों तक सभी सैनिकों के प्रशिक्षण, कल्याण और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना.

पूर्व सेना प्रमुखों को किया याद

जनरल धीरज सेठ ने निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सभी पूर्व सेना प्रमुखों और उनके योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व ने भारतीय सेना को मजबूत और विश्वसनीय बनाया है. मीडिया से बातचीत के अंत में जनरल धीरज सेठ ने कहा कि भारतीय सेना देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने प्रधानमंत्री के दिए मंत्र 'JAI' का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी रणनीति 'VIJAY' उसी पर आधारित है. उन्होंने अपना आदर्श वाक्य ब- 'JAI से VIJAY' का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सेना, हर वक्त किसी भी चुनौती के लिए तैयार है.